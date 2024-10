Intimidazione a Cannizzaro, i consiglieri di Forza Italia: ‘Gesto di vigliacchi. Forza Francesco’

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza all’On.le Francesco Cannizzaro ed a tutti i Suoi collaboratori che ieri sera hanno subito un indegno atto criminale.

Conosciamo bene la forza, il coraggio, la passione e l’amore per la Calabria e Reggio Calabria di Francesco e, per questo, siamo convinti che non si farà intimidire dai vigliacchi che hanno esploso quei colpi d’arma da fuoco e che continuerà a spendersi per il nostro territorio con rinnovato entusiasmo.

Noi continueremo a rimanere al Suo fianco senza paura ed a coadiuvarlo nella battaglia per il progresso e il rilancio della nostra terra già intrapreso con la Sua incessante iniziativa politica.

Non c’è spazio per delinquenti e criminalità. Confidiamo nel lavoro che in queste ore stanno portando avanti le forze dell’ordine che, non abbiamo dubbi, condurrà i responsabili innanzi alla Giustizia. Forza Francesco!”.

Lo scrivono in una nota i Consiglieri Comunali di Forza Italia Federico Milia, Antonino Caridi, Antonio Maiolino, Roberto Vizzari