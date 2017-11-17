Non una moda passeggera ma un vero e proprio fenomeno che ha conquistato tutti; a due anni dall’arrivo di Intrappola.to in Italia la passione per le escape room non accenna a diminuire!

Primo format ad aver portato l’esperienza del gioco di fuga dal vivo nel nostro Paese, Intrappola.to è l’idea perfetta per un regalo di Natale originale, spassoso e intelligente, l’attività ideale per riempire le giornate di vacanza in famiglia, festeggiare il Capodanno con gli amici o divertirsi durante le feste con i colleghi!

Oltre 40 stanze aperte in tutt’Italia, 4 all’estero e una decina in apertura, Intrappola.to è un’esperienza coinvolgente, inquietante, adrenalinica, emozionate e divertente. Chiusi in una stanza buia e misteriosa, la squadra (da 2 a 6 giocatori) ha un’ora di tempo per scoprire indizi, identificare codici, risolvere combinazioni e aprire un lucchetto dopo l’altro per tentare di riconquistare la libertà. Il gioco, tutto adrenalina, intuizione e cervello, consiste nell’entrare e, accompagnati dall’inesorabile scorrere del tempo, concentrarsi per risolvere una serie di enigmi e quesiti di logica e osservazione.

E per avere una foto ricordo indimenticabile della squadra… non dimenticate cappellini, barba bianca, stelline e festoni!