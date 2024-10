Intrappola.to Reggio Calabria. Il 19 marzo in fuga con papà!

Altro che cravatte, libri o dopobarba, quest’anno il regalo più originale, divertente e adrenalinico da condividere con il proprio papà è… una fuga!

Intrappola.to, a metà tra una caccia al tesoro e un gioco di ruolo dal vivo, trasformerà la vostra festa del papà in un’esperienza indimenticabile e unica, un’occasione per fare un salto indietro nel passato, a quando c’era ancora tempo per giocare con il proprio papà…

Intrappola.to è divertente, avvincente, emozionante. Per giocare basta formare una squadra, da 2 a 6 giocatori, e prenotarsi on line. Pochi minuti e un primo enigma da risolvere inviato via email svelerà la chiave d’accesso alla stanza. Una volta sul posto la squadra si troverà imprigionata in una stanza misteriosa con soli 60 minuti di tempo per trovare indizi nascosti, identificare codici, aprire lucchetti, risolvere quiz, giochi e indovinelli e cercare di uscire.

Le sole armi a disposizione? Astuzia, capacità d’osservazione, lavoro di squadra e, soprattutto, l’intesa più forte… quella tra papà e figli!

29 le città contagiate lungo tutto lo stivale, 2 in Spagna, 1 in Francia, 10 nuove aperture in programma, oltre 300.000 partecipanti, migliaia le recensioni positive del popolo del web e i fan su Facebook.

Intrappola.to è un’esperienza coinvolgente, esaltante, divertente, un’idea regalo originale, spassosa ed intelligente, l’occasione perfetta per festeggiare il proprio papà, divertendosi insieme…

Per info e prenotazioni: www.intrappola.to

Se volete avere un assaggio dell’avventura guardate il video: www.youtube.com/watch?v=VTx8fGcMtiA