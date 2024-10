Il tecnico Pippo Inzaghi riparte dal sud e dalla serie C?

Pippo Inzaghi ha voglia di tornare in sella. Le ultime stagioni sono state tribolate da Brescia, passando per la Reggina (anche se non dal punto di vista calcistico) e poi la Salernitana con un percorso non completato per l’esonero e la squadra poi retrocessa in serie B. La stessa Salernitana che secondo qualche spiffero avrebbe pensato tra gli altri anche al tecnico Inzaghi per puntare alla pronta risalita in serie A.

Ma sulle tracce dell’ex amaranto si è mosso nei giorni scorsi e con grande determinazione anche il Catania. La compagine rossoazzurra dopo una stagione strana, piena di errori di valutazione e con due campagne acquisti sontuose, dopo aver temuto per i play out, ha disputato un grande play off, uscendo di scena nei minuti finali della sfida contro il quotato Avellino. Ma adesso l’ambiziosa società vuole puntare forte e in alto, mettendo nel mirino proprio Pippo Inzaghi.

Intervistato dal quotidiano “La Sicilia“, mister Inzaghi ha dichiarato: “Catania non si può rifiutare, qualsiasi categoria disputi“. Una dichiarazione che ha fatto sognare i tifosi e convinto la società etnea a provarci. Ma potrebbe restare solo un sogno.