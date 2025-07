Il ‘Frida Ensemble’ emoziona Gerace: un tributo alla musica femminile tra storia e arte – FOTO

Particolarmente apprezzata è stata la scelta delle artiste di esibirsi in raffinati abiti d’epoca

Una serata intensa e raffinata ha incantato Gerace sabato 12 luglio, grazie al concerto “Frida Ensemble”, evento che ha saputo unire la bellezza della musica dal vivo alla potenza espressiva della creatività femminile.

Il concerto si è svolto davanti al meraviglioso portale della Chiesa di San Francesco, tra i luoghi più suggestivi e simbolici del borgo, che con la sua imponenza architettonica ha fatto da scenografia naturale, contribuendo a creare un’atmosfera magica e coinvolgente. Un pubblico numeroso, composto da cittadini e da visitatori provenienti da tutta la Calabria e oltre, ha assistito con emozione e partecipazione.

Le protagoniste della serata

Protagoniste della serata, tre musiciste di altissimo livello:

Tetyana Fedevych – violino

– violino Annamaria Bernadette Cristian – violoncello

– violoncello Antonietta Incardona – pianoforte

Le artiste, provenienti da diversi contesti culturali, hanno arricchito l’ensemble con le loro storie e sensibilità:

Tetyana Fedevych , violinista di nazionalità ucraina, si è diplomata sia in Ucraina che in Italia, portando sul palco una sonorità intensa e rigorosa.

, violinista di nazionalità ucraina, si è diplomata sia in Ucraina che in Italia, portando sul palco una sonorità intensa e rigorosa. Annamaria Bernadette Cristian , violoncellista eclettica di origine ungherese, vive in Italia dal 2002 e ha unito raffinatezza tecnica a profondità espressiva.

, violoncellista eclettica di origine ungherese, vive in Italia dal 2002 e ha unito raffinatezza tecnica a profondità espressiva. Antonietta Incardona, pianista concertista milanese, ha guidato l’ensemble con eleganza e intensità interpretativa.

Con grande sensibilità e maestria, le tre interpreti hanno eseguito le composizioni di Clara Schumann e Francesca Nava D’Adda, due figure centrali della musica romantica e contemporanea, entrambe simbolo di talento e profondità nel panorama della musica scritta dalle donne.

Abiti d’epoca e un’atmosfera magica

Particolarmente apprezzata è stata la scelta delle artiste di esibirsi in raffinati abiti d’epoca, realizzati dalla storica Sartoria Teatrale Bianchi di Milano. Un elemento scenico e simbolico che ha arricchito l’esperienza, trasformando il concerto in un vero e proprio viaggio nel tempo. La cura nei dettagli sartoriali ha amplificato l’intensità emotiva della musica, rendendo ogni nota parte di un racconto visivo, in perfetto dialogo con la Chiesa di San Francesco e con la luce morbida della sera.

Un tributo alla creatività femminile

“Frida Ensemble” non è stato solo un concerto: è stato un momento di bellezza condivisa, un tributo alla creatività e alla sensibilità femminile nell’arte, che troppo spesso nella storia sono state poco riconosciute. Vedere tre straordinarie musiciste interpretare con grazia e intensità le opere di due grandi compositrici, davanti al portale della Chiesa di San Francesco, ha creato un’atmosfera rara, autentica, coinvolgente. Portare a Gerace questo intreccio di musica, talento e racconto al femminile è stato un gesto di senso, che ha trovato una risposta calorosa e partecipe da parte del pubblico. La cultura, quando è viva e condivisa, sa davvero generare bellezza.”

— Marisa Larosa, Assessore alla Cultura e alle Politiche Femminili del Comune di Gerace

L’Amministrazione comunale ringrazia le artiste, il pubblico presente e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di un evento che ha saputo fondere armoniosamente arte, storia e partecipazione