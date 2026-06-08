Reggina, Cannizzaro: ‘Credo che la soluzione possa essere vicina’. Su cosa sta lavorando il neo sindaco?

Le parole pronunciate da Francesco Cannizzaro nel giorno della sua proclamazione a sindaco di Reggio Calabria non sono passate inosservate, lo abbiamo scritto qualche ora dopo. E, a distanza di quattro giorni, continuano ad avere un peso preciso dentro una vicenda che tiene in sospeso un’intera tifoseria.

“Dico ciò che ho detto in campagna elettorale e cioè che qualora fossi diventato sindaco mi sarei messo subito al lavoro per dare alla Reggina la dignità che merita. Cosa che ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare. Credo che la soluzione possa essere vicina”.

Una dichiarazione breve, ma chiara. Poche parole, dette con sicurezza, che hanno inevitabilmente acceso l’attenzione dei tifosi amaranto.

Reggina, l’attesa per la trattativa

In mezzo, negli ultimi giorni, sono arrivate anche le dichiarazioni forti di Matt Rizzetta, oggi ufficialmente l’unico potenziale acquirente della Reggina per sua stessa ammissione: “Lunedì l’ultima cena, o si mangia o si salta”.

Da quel momento, almeno secondo le indiscrezioni circolate, le operazioni per arrivare alla chiusura della trattativa avrebbero subito una forte accelerazione. Si è parlato anche di firme imminenti nel fine settimana, ma al momento la tifoseria attende ancora un segnale definitivo. Passato il weekend, vogliamo fare fede a quanto scritto in quel post. Per questo sarà utile attendere fino a stasera per capire se davvero “si mangia o si salta”. Perché altri rinvii rischierebbero soltanto di alimentare nuovi dubbi nella mente di una tifoseria già abbastanza confusa.

Le parole di Cannizzaro

Tornando al sindaco, quelle frasi sulla Reggina non possono essere archiviate come semplici dichiarazioni di circostanza. Cannizzaro ha parlato di un lavoro già avviato nei giorni precedenti e ancora in corso. Resta da capire cosa stia realmente facendo e in quale direzione si stia muovendo. Nulla, al momento, trapela. D’altronde, il nuovo sindaco ha già dimostrato di saper tenere blindate le notizie che lo riguardano. È accaduto con la sua candidatura. Sta accadendo adesso con la composizione della nuova giunta. E potrebbe accadere anche sulla questione Reggina.

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Non si tiri troppo la corda

A questo punto l’attesa riguarda due fronti. Da una parte la trattativa con Matt Rizzetta. Dall’altra il ruolo del nuovo sindaco in una vicenda che non riguarda soltanto una squadra di calcio, ma una parte importante dell’identità cittadina. La giornata di oggi potrebbe chiarire qualcosa. Oppure, purtroppo, lasciare ancora tutto sospeso. Ma una cosa appare evidente: non si può continuare a tirare troppo la corda.

Siamo all’8 giugno. La Reggina ha bisogno di certezze. E i tifosi amaranto non possono restare ancora a lungo dentro un’attesa fatta di indiscrezioni, messaggi social, rinvii e mezze conferme. Sul silenzio invece dell’attuale proprietà ci sarebbero da dire tantissime cose, ma per ora è meglio sorvolare. Perchè il patto di riservatezza è un conto, un altro è informare la tifoseria sullo stato delle cose, non necessariamente dovendo entrare in dettagli.