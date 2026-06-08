Reggina-Rizzetta, dagli Usa nuovi dettagli: ‘Obiettivo Serie A in 5-7 anni’

La trattativa tra Matt Rizzetta e la Reggina continua a far parlare anche fuori dai confini italiani. Dopo le indiscrezioni e gli aggiornamenti delle ultime ore, arrivano nuovi dettagli dagli Stati Uniti.

A pubblicarli è Front Office Sports, testata americana con sede a New York specializzata nel business dello sport. Il giornale conferma l’interesse di Underdog Global Partners, società guidata da Rizzetta, per l’acquisizione dell’AS Reggina 1914.

Secondo quanto riportato da Front Office Sports, l’accordo non sarebbe ancora formalmente chiuso, ma dovrebbe essere completato entro il mese di giugno. Una conferma indiretta del lavoro portato avanti nelle ultime settimane, dopo una trattativa lunga, complessa e segnata da accelerazioni, pause e nuovi rilanci.

Il piano: riportare la Reggina in alto

Il dettaglio più rilevante riguarda l’ambizione del progetto. Secondo il giornale americano, in caso di chiusura dell’operazione, l’obiettivo sarebbe quello di investire le risorse necessarie per costruire una squadra capace di risalire fino alla Serie A nell’arco di cinque-sette anni.

Una prospettiva importante per una piazza che oggi si trova in Serie D, ma che conserva storia, passione e numeri da categorie superiori. Front Office Sports ricorda infatti il passato amaranto in Serie A e il valore dello stadio Oreste Granillo, impianto da oltre 27 mila posti.

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Rizzetta e il valore della piazza amaranto

Rizzetta, interpellato dalla testata americana, non ha commentato direttamente l’operazione. Ha però definito la Reggina un “club storico, con un passato in Serie A e una tifoseria importante”, sottolineando anche il suo “grande appeal internazionale”.

Parole che confermano quanto la piazza di Reggio Calabria venga considerata centrale nel possibile nuovo progetto sportivo. Non solo per la storia del club, ma anche per il potenziale di crescita legato al territorio, alla tifoseria e all’identità amaranto.

Anche Kelly Ripa e Mark Consuelos nell’operazione

Tra i dettagli pubblicati da Front Office Sports c’è anche il possibile coinvolgimento di Kelly Ripa e Mark Consuelos, coppia nota del mondo televisivo americano e già socia di minoranza nel Campobasso, altro club italiano controllato da UGP.

Il Campobasso è stato anche protagonista del documentario ESPN Running with the Wolves, dedicato proprio al percorso della società molisana e al ruolo dei due volti televisivi americani nella proprietà del club.

Il modello Wrexham

Il giornale americano inserisce la Reggina dentro un fenomeno più ampio: quello degli investitori statunitensi interessati ai club europei delle categorie inferiori, con l’obiettivo di replicare il modello Wrexham.

Il club gallese, acquistato dagli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney, è diventato un caso internazionale grazie alla crescita sportiva e mediatica registrata negli ultimi anni. Una strada difficile da replicare, ma che continua ad attirare capitali e attenzione verso società storiche con forte radicamento popolare.

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Attesa per le firme

Adesso, però, il passaggio decisivo resta uno: la chiusura ufficiale dell’accordo. Solo le firme potranno aprire davvero il nuovo corso della Reggina.

Da lì partiranno le scelte più importanti: assetto societario, ruoli dirigenziali, direttore sportivo, allenatore e costruzione della squadra. Tutti passaggi centrali per capire se il progetto Rizzetta potrà trasformarsi da trattativa a nuovo inizio per il club amaranto.