Reggio, furto con scasso in via Padova: indagini in corso. L’appello del titolare del locale

Furto con scasso all’Officina Gastronomica nelle prime ore di domenica. La denuncia alle autorità e l'appello ai cittadini del titolare

Nelle prime ore del mattino del 6 giugno, l’Officina Gastronomica è stata vittima di un furto con scasso. L’episodio è avvenuto nella zona di Via Padova a Reggio Calabria, dove ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale.

Dopo quanto accaduto, è stata immediatamente sporta denuncia alle autorità competenti. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza saranno messe a disposizione degli investigatori per contribuire all’identificazione dei responsabili.

La denuncia e il messaggio alla città

La denuncia non rappresenta soltanto la volontà di ottenere giustizia per il danno subito. Per l’Officina Gastronomica è anche un gesto di responsabilità verso le altre attività commerciali del territorio.

Un episodio del genere, infatti, non colpisce solo una singola impresa. Colpisce una comunità fatta di lavoro quotidiano, sacrifici e impegno. Nonostante l’amarezza per quanto accaduto, l’attività continuerà il proprio percorso con la stessa passione e determinazione.

Le parole del titolare Giorgio Bellè

A intervenire dopo l’episodio è stato il titolare Giorgio Bellè, che ha voluto ringraziare lo staff per la pronta reazione:

“Un ringraziamento particolare va allo staff che, con grande senso di responsabilità, professionalità e attaccamento al proprio lavoro, si è immediatamente adoperato per consentire la regolare ripresa dell’attività, superando con impegno e spirito di squadra i disagi causati dall’accaduto”.

Bellè ha poi lanciato un appello a chiunque possa aver notato qualcosa nelle ore in cui è avvenuto il furto:

“Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona di via Padova nelle prime ore del 6 giugno è invitato a rivolgersi alle autorità competenti”.

Infine, il titolare ha sottolineato il significato più profondo di quanto accaduto: