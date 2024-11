Inzaghi e il suo futuro alla Reggina. La mancata risposta che dice molto

A margine della presentazione della sua autobiografia “Il momento giusto“, il tecnico della Reggina, Pippo Inzaghi, ha dichiarato: “Penso che sia un bel libro, mi fa piacere che potranno leggerlo i miei figli. Aneddoti? Ce ne sono tanti, dalle vittorie delle Champions a quando non stavo bene, fino a quando sono cresciuto con mio fratello nel campetto. Il mio obiettivo è continuare a fare questo lavoro al meglio, divertirmi e crescere i miei figli. Mi auguro che riescano a capire la passione che avevo e che ho”. Poi una domanda sulla Reggina: “Sono in silenzio stampa”. Ormai da tempo si parla di una separazione certa con la proprietà Saladini, scenari che potrebbero cambiare in caso di nuova società (novità nei prossimi giorni), ricordando che il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025. Alla presentazione c’era pure il Ds amaranto Massimo Taibi.

Leggi anche