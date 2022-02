Reggio - Benessere aziendale, Io Cambio Rotta assicura : 'È la chiave per il successo'

Cos'è il benessere sostenibile e come si può coniugarlo al business? Ecco come nasce l'attività di Michelangelo Marino e la collaborazione con Lhab

E se il business fosse orientato al benessere della persona? Secondo molti è un'utopia, secondo altri, invece, il BBS (Business Benessere Sostenibile), può divenire il mantra di un'attività.

Un esempio virtuoso, nella città di Reggio Calabria, è quello di LHAB che, grazie al supporto del CHO Michelangelo Marino ha cambiato rotta innovando la propria impresa tanto da modellarla in funzione del benessere dei clienti, dei collaboratori e, ancor più sbalorditivo, della salute di tutta la comunità.

Il progetto BBS (Business Benessere Sostenibile) a Reggio Calabria

Perché un imprenditore dovrebbe abbracciare il Business Benessere Sostenibile? A spiegarlo, ai microfoni di CityNow, è il CHO Michelangelo Marino socio fondatore, insieme a Flavia Cuzzola, di "Io cambio rotta", un'azienda di formazione e crescita personale che nasce a Reggio Calabria e, attraverso diversi progetti e strumenti, si occupa di incentivare il business dei propri clienti in maniera sostenibile.

"Generare benessere nelle aziende, nelle persone, nelle associazioni, è questo il principio chiave della sostenibilità. Durante gli anni di formazione, per mantenermi gli studi ho fatto anche il parrucchiere. Questo lavoro, ovviamente, mi ha permesso di entrare in contatto con il mondo imprenditoriale e ho scoperto quello che poteva essere il mio valore aggiunto, intraprendendo così il percorso professionale da CHO utile ad ogni azienda".

Michelangelo Marino è un CHO/COACH specializzato in scienza della felicità ed in psicologia positiva che si rivolge ad aziende che vogliono migliorare la propria situazione grazie al progetto BBS, sempre più diffuso a livello nazionale, anche se gli imprenditori del territorio stanno imparando a conoscerlo proprio in questo periodo.

"È un'esigenza che nasce per dare nuovo respiro alla propria attività imprenditoriale ed, al tempo stesso, supportare il territorio. Con Lhab siamo riusciti a trovare una formula che coniugasse questi due grandi intenti. La sostenibilità di cui si parla nel BBS e di cui sono portavoce è legata a 3 fattori fondamentali:

generare profitto sostenibile: l'azienda deve fare business, ma etico, quindi legato a dei valori e ad un'identità ben precisa, oltre che ad un forte proposito;

la persona o la società: un'azienda che ha un occhio rivolto verso le risorse umane, ma anche verso la società non è più fine a se stesso. Avere un proposito chiaro permette di aumentare il business, ma fa anche star bene gli altri;

business legato al rispetto per l'ambiente: azioni di tutela, che rispettino determinati valori".

La collaborazione con LHAB

LHAB di Brigida Marino è un salone di parrucchieri con all'attivo 25 anni di lavoro. Una realtà ben consolidata a Reggio Calabria che ha scelto di coniugare la parte estetica alla sostenibilità.

"Il desiderio era quello di portare in città il vento dell'innovazione".

Come? I passi fatti fino ad ora sono tanti e fra i più disparati. Sin dall'ingresso in salone si intuisce che qualcosa è stato fatto e che ci si trova di fronte al futuro. A partire dalle frasi che decorano i muri, che contribuiscono a creare un impatto positivo attraverso saldi principi, passando per la scelta di divulgare il "Manuale dell'eroe", un vademecum della sostenibilità, fra i più piccoli studenti reggini.

L'organizzazione positiva di un'azienda

Be positive dicono alcuni, il problema, però, non è solo "essere", ma anche convincersi ad attuare tutte quelle pratiche in grado di far sentire noi e gli altri, davvero così. È per questo che LHAB ha scelto di affidarsi al nuovo concetto formativo di Michelangelo Marino, quello di far assumere all'azienda un''identità di organizzazione positiva.

"Quando decidi abbracciare questo percorso è necessario mettere in atto azioni concrete. LHAB, ad esempio, ha individuato il proprio proposito aziendale, che non è legato solo a generare profitto, ma deve avere una funzione per la collettività. Inoltre, ha individuato i propri valori e la propria cultura aziendale, ha trovato, dunque, quelli che sono i punti differenziali - si tratta infatti di un centro specializzato per capelli ricci, unico in Calabria - ha inserito nella propria attività i principi della scienza della felicità, prestando grande attenzione al benessere di tutte le risorse umane che ne fanno parte. Dai collaboratori ai venditori, passando per il commercialista ed i clienti, tutti sono coinvolti a 360°".

Grazie a questo modus operandi, LHAB non si ferma solo a fare capelli, ma diffonde al di fuori concetti che non solo utili al salone, ma all'intera società.