Reggio, iscrizione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2020/2021

Si comunica che sono aperte, per l’anno educativo 2020/2021, le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali di Archi (“Il Mago di Oz”, via Corvo, 13), di Gebbione (“Il Piccolo Principe”, via Cassino) e Aziendale (c/0 Palazzo Ce.Dir.), per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, nati entro il 31 maggio 2020, e che compieranno il terzo anno di età successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Si evidenzia che ad oggi, a seguito della situazione di emergenza sanitaria (Covid-19) permangono le norme che prevedono la chiusura dei nidi d’infanzia, pertanto, l’avvio delle attività per il prossimo anno educativo è subordinato alle disposizioni ministeriali e potrebbe subire modifiche riguardo la data di apertura e le modalità di funzionamento

Le domande redatte secondo l’apposito modello reperibile sul sito www.reggiocal.it devono essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20 luglio 2020 agli indirizzi di posta elettronica: