Iscrizioni aperte al “Corso per istruttore di sala (palestra)”

Una vita dedicata allo sport, personaggio sempre animato da una straordinaria passione ed amore verso le discipline praticate. Franco Mazzotta è una figura abbastanza conosciuta in città, oltre ad essere stato un atleta che in giro per il mondo ha conquistato una montagna di trofei e ricevuto tante gratificazioni. Ha iniziato l’attività sportiva nel 1979 con il sollevamento pesi per la Fortitudo 1903, percorso interrotto causa infortunio per poi dedicarsi al Body Building.

La partecipazione alla “Iron Man Los Angeles” per professionisti IFBB Pro la manifestazione più importante al mondo per la selezione a “Mister Olimpia” nel 2005 il punto più alto della sua carriera, mentre nel 2007, il risultato più prestigioso al World Cup di Bruxelles con la conquista del primo posto assoluto.

“E’ stata una bella carriera e mi ritengo abbastanza soddisfatto per quanto ho realizzato in questo percorso, dice Franco Mazzotta ai microfoni di Citynow. L’addio all’attività è arrivato nel 2017 e da allora sono arbitro federale IFBB Pro League e Promoter. L’esperienza e la credibilità accumulate negli anni mi consentono oggi di poter organizzare eventi e mettermi al servizio di chi ama questo sport.

A tale proposito la macchina organizzativa è partita già da qualche settimana per l’appuntamento già programmato con il corso di “Assistente di Sala” (istruttore di palestra) riconosciuto Coni ASC, di cui ne sono il responsabile tecnico Regionale. Si partirà il primo di febbraio e lo sviluppo del corso prevede otto appuntamenti con teoria e pratica in tutti i fine settimana. A completamento del percorso, ad ogni corsista verrà consegnato un diploma che gli consentirà di poter esercitare attività di istruzione o assistenza in sala pesi che comprendono il potenziamento, la riabilitazione, l’ipertrofia, ed il ruolo di personal trainer.

All’apertura del corso (1° febbraio) saranno presenti Mauro Sassi professionista IFBB Pro e Cristiana Casoni professionista Bikini IFBB Pro due mostri sacri nel settore. Relazioneranno con i corsisti su tutto ciò che riguarda metodologie, tecniche, alimentazione, integrazione, psicologia positiva.

La partecipazione è aperta a tutti e sarà possibile assistere anche alla sola giornata in cui saranno presenti i campioni, quindi per il workshop del 1° di febbraio, ovviamente con una quota di adesione che avrà costi inferiori rispetto a quella del’intero percorso.

Il corso si terrà a Reggio Calabria con i seguenti orari: 9-13 e 15-17. Per informazioni rivolgersi al responsabile tecnico regionale Franco Mazzotta: 388.7595963

oppure inviando e-mail: francomazzotta66@libero.it