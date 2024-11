Istruttrice di Kitesurf e designer di costumi: Bianca Forzano presenta la new collection di Biancabikinis

di Federica Geria – Perché non unire l’amore per il fashion con quello per lo sport?Così Bianca Forzano, famosa istruttrice di Kitesurf, decide di creare una propria collezione di costumi, dando vita al brand Biancabikinis.L’idea nasce qualche anno fa, per puro caso:“a Cabarete ideavo e creavo a mano dei bikini che poi vendevo alle mie amiche. Poco a poco la richiesta di mercato è cresciuta e ho iniziato a presentarli facendo delle sfilate in grandi resort.”La passione di Bianca per il Kitesurf la porta a realizzare dei costumi adatti anche alle necessità delle ragazze che praticano sport: elastici più saldi, particolari incroci sulla schiena e materiali di alta qualità.L’esperta del volo col Kite e designer di moda presenta oggi la new collection di Biancabikinis nella propria città natale, Reggio Calabria.L’esposizione dei costumi durante il Bikini Show, trasporta gli invitati in un viaggio tra colori e fantasie che ricordano le tante città che Bianca ha visitato: “nella creazione mi ispiro a tutte le spiagge che ho conosciuto nel mondo, ma prima di tutto allo stile italiano, quello delle isole mediterranee. Ogni modello ha un proprio nome, collegato ad isole e particolari posti della costa italiana.”Esposti tra conchiglie e stelle marine, costumi bikini e trikini, reversibili, a pois, righe e fantasie etniche.Giallo, azzurro, fucsia e arancione: colori allegri e solari, in una collezione completamente made in Italy, all’insegna della comodità e della spensieratezza, che unisce la fantasia della moda italiana alle linee sportive.Nel 2014 inoltre, a prestare la propria immagine per la collezione di Bianca, è stata Valentina Ferragni, sorella della famosa fashion blogger Chiara.“Valentina è stata la mia testimonial! Ci siamo conosciute tramite amici in comune. Lei è stata carinissima, insieme ci siamo trovate davvero bene.”Il risultato é stato “un photo shooting eccezionale” in cui Valentina posa indossando i costumi della collezione.L’entusiasmo di Bianca nella nuova avventura ricorda il suo amore per il Kite, nato 10 anni fa sulle spiagge di Pellaro, vicino Reggio Calabria: “notavo che questo sport mi affascinava molto, così ho iniziato a praticarlo e mi sono subito appassionata.”Messa da parte la laurea in ingegneria e un MBA, prestigiosa specializzazione manageriale, inizia a inseguire il suo sogno: “Sono un ingegnere, prima lavoravo a Roma in una società di consulenza strategica, ma ogni momento libero lo impiegavo per praticare Kite: correvo nel posto di mare più vicino, nel weekend andavo a Reggio Calabria e nelle vacanze partivo in giro per il mondo.”L’istruttrice di Kitesurf, oggi affermatissima nella Repubblicana Dominicana, trasporta anche me mentre mi parla di ciò che questo sport le trasmette: “Un’adrenalina ed un’emozione fortissima. Una grande sensazione di libertà, stai a stretto contatto con la natura, navigando sull’acqua solo trascinata dal vento.Libertà, adrenalina, spensieratezza, divertimento e carica…uno sport assolutamente da provare!”Una scelta forte quella di lasciare le certezze e gli affetti per vivere le proprie passioni lá dove la vita é più semplice e non ha bisogno di progetti a lungo termine.”Vedremo dove mi porta la vita”: é questo ormai lo spirito che guida Bianca nelle sue avventure.Visita la pagina Facebook di Biancabikinis. where to buy