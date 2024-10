“Jazz time”: cartellone jazz di spessore al jazz club Room 21 di Soverato

I musicisti riprendono a fornire il proprio contributo culturale nella città di Soverato con una nuova programmazione concertistica di grande spessore. Si riparte con una rassegna invernale denominata “JAZZ TIME” che prevede un concerto settimanale ogni giovedì, alle 22:30, a partire dal 02 Novembre. La location sarà il bellissimo Jazz Club Room 21 nel cuore della città di Soverato, perla del Mediterraneo, situato in Via Santa Maria, 4, uno spazio ritenuto idoneo per le sue caratteristiche di capienza e logistica alla realizzazione dei concerti, una cornice di bellezza adeguata alla qualità degli eventi che verranno proposti.

Un Cocktail bar in puro stile “speakeasy” dove sorseggiare drink esclusivi, vini, birre ed un’accurata selezione di distillati accompagnati da taglieri e specialità gastronomiche di qualità. Un locale unico nel suo genere che offre un tuffo negli anni ’20 – ’30, epoca in cui non a caso si diffuse quella forma musicale caratterizzata da ritmo ed improvvisazione che prese il nome di jazz.

Il Direttore artistico ed esecutivo Pietro Mungo, imprenditore e cultore di musica jazz, ha realizzato un cartellone di grande valenza musicale con artisti di spessore artistico provenienti da tutta la Calabria, dalla Puglia e dalla Sicilia.

L’apertura della stagione invernale giovedì 2 Novembre sarà affidata al quartetto proveniente dalla locride calabrese Lokron Mood, composto da Tiziana Romeo alla voce, Rocco Rispoli alle tastiere, Stefano Panuzzo al basso e Gigi Giordano alla batteria che presenteranno un repertorio dedicato alla bossa nova e allo swing. Grande evento il 9 novembre con Michael Supnick 4tet, con Michael Supnick cantante e trombettista americano, considerato uno dei principali esponenti della “New Orleans jazz”, accompagnato da Francesco Scaramuzzino al piano, Pino Delfino al contrabbasso e Tonino Palamara alla batteria. Il 16 Novembre un ospite d’eccezione: Roberto Cherillo che si presenta in Solo con il progetto denominato “Verme”. Una delle voci più belle e raffinate del jazz italiano, nonché un pianista fuori dall’ordinario. Una voce che passa dal cantautorato anglosassone alle influenze orientali per il canto armonico e non solo.

Uno dei suoi lavori discografici del 2011 – “Soffice” (Picanto Record), in duo (piano, voce, tromba) con il trombettista Luca Aquino, risulta un lavoro di una forza espressiva ineguagliabile, tributo a Chet Baker. Il Jazzit Awards lo posiziona fra i dieci migliori lavori dell’anno, e Roberto Cherillo si classifica al terzo posto, dopo Gegè Telesforo e Mario Biondi, fra le migliori voci maschili, dal 2011 al 2016. Il 23 Novembre sarà di scena Stefano Scrivano 5tet, formazione cosentina doc.

Il gruppo presenterà gli standard degli anni ’50 rivisitati in chiave moderna con gli arrangiamenti del pianista Giovanni Brunetti. Stefano Scrivano è la voce del gruppo, il suo amore verso lo swing ha fatto sì che nascesse questo progetto musicale. Grazie alle diverse contaminazioni stilistiche è riuscito a dare una chiara impronta personale alle sue interpretazioni. La formazione: Stefano Scrivano alla voce, Giovanni Brunetti al piano, Joe Di Nardo alla chitarra, Ettore Malizia al basso e Walter Giorno alla batteria. Giovedì 30 Novembre chiuderà la prima parte della lunga rassegna invernale Sal Russo Gypsy Jazz Trio con Salvatore Russo alla chitarra, Paolo Viscardi alla chitarra e Danilo Amato al contrabbasso.

Il chitarrista tarantino Sal Russo ha suonato con i più importanti musicisti italiani ed è stato presente in numerose band e orchestre nei più importanti canali televisivi nazionali. Ha insegnato chitarra rock nella celebre scuola “Saint Louis College of Music” di Roma ed è attualmente Docente di Chitarra Jazz e Storia del Jazz presso il Conservatorio di Musica “P.I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ). Salvatore Russo può vantare trent’anni di concerti, per lo più eseguiti in Europa e in America Latina, collabora anche con il grande chitarrista Stochelo Rosenberg, leader del “Rosenberg Trio”, il massimo esponente dello stile musicale creato dal genio Django Reinhardt conosciuto come jazz zingaro.

Nel mese di Dicembre il Jazz Club Room 21 di Soverato si presenterà con una nuova programmazione di 4 grandi altri Eventi di Musica Jazz. L’ingresso ai concerti è gratuito, è gradita la prenotazione.