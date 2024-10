Joakim Blomquist è un nuovo atleta della Reggio Calabria Bic

Ancora buone nuove da casa Reggio Bic. Ingaggiato Joakim Blomquist.

Stiamo parlando di un esperto atleta svedese nato nel 1989, porta con se un curriculum impressionante.

Con un punteggio di 2.0, ha iniziato la sua carriera con la nazionale U22 svedese, dove ha conquistato il terzo posto al Campionato del Mondo Under 23 a Parigi nel 2009 e ha vinto l’oro al Campionato Europeo Under 22 in Italia nel 2010.

Nel corso della sua carriera, Blomquist ha rappresentato la Svezia in vari campionati europei e in un campionato mondiale in Corea.

Oltre ad essere il capitano della nazionale svedese, ha giocato per l’AIK in Svezia, dove ha vinto ben 7 campionati nazionali.

Ha inoltre maturato esperienza in Italia, giocando due stagioni con il Varese nelle annate 2014/15 e 2015/16, partecipando sia al campionato di Serie A che alle competizioni europee.

L’arrivo di Blomquist alla Reggio Calabria Bic, rappresenta un’importante aggiunta per coach Antonio Cugliandro, che potrà contare sulla sua esperienza per guidare una squadra giovane, intrigante ma estremamente promettente.

Benvenuto Joakim