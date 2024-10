John Legend in concerto a Taormina, evento storico

John Legend sarà il protagonista assoluto della serata evento Taormina4Ever il prossimo 25 luglio. Dopo l’annullamento di Florence4Ever, il cantante americano ha scelto quindi la suggestiva location del Teatro Antico di Taormina per tenere la sua unica esibizione italiana nel 2019.

«La musica e l’autenticità di John Legend possiedono qualità senza tempo – ha dichiarato Marco Bosco, Amministratore Delegato di Dream Loud e Direttore Creativo per gli spettacoli di 4Ever – Non riesco a immaginare un artista migliore per poter catturare passato, presente e futuro in un magico 4Ever Show di Taormina».