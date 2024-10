Beach Party di Roccella, Jovanotti: “È stato un sogno” – FOTO

Neanche il tempo di finire il concerto e Lorenzo Cherubini pubblica già sui suoi social le prime foto della tappa reggina del Jova Beach Party.

Quella del 10 agosto 2019 sarà per tanti una data indimenticabile, a dimostrazione delle parole ci sono i video che intasano Facebook e instagram da questo pomeriggio, così come le parole del cantautore:

“La spiaggia di Roccella Jonica nel pomeriggio e poi di notte.. Che giornata! Per me è stato un sogno, grazie a tutti. Abbiamo fatto un set acustico a sorpresa suonando pezzi del repertorio meno battuto, è stato un bel momento come del resto tutta l giornata costellata di magia”.