Jova Beach Party: ecco com’è il ‘villaggio’ di Roccella – FOTO

Ecco alcune foto del villaggio di Roccella Ionica ideato da Jovanotti per il suo straordinario concerto

Da mesi ormai, sin dalla presentazione del progetto, in Italia non si parla d’altro che del Jova Beach Party. Un tour itinerante per le spiagge più belle dello Stivale che vede protagonista anche la provincia di Reggio Calabria.

Non è di certo un caso se, tra chilometri e chilometri di costa la scelta è ricaduta infine su Roccella Ionica che rappresenta al meglio il mare reggino.

