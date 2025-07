Scomparsa prof. Caminiti, il sindaco Falcomatà: ‘Medico e apprezzato professionista’

“A nome della comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ci uniamo al dolore per la scomparsa del prof. Giuseppe Caminiti, medico ed apprezzato professionista, già direttore dell’Unità di Rianimazione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Riconosciuta personalità nel mondo accademico e sanitario nel campo della rianimazione, il suo impegno si è esteso anche in politica, rappresentando, per un mandato parlamentare, dal 2001 al 2006, il territorio reggino a Roma. Alla sua famiglia rivolgiamo il cordoglio dell’intero Consiglio metropolitano”.