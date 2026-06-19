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Coppa Italia Beach Soccer: troppo forte il Pisa per il Brancaleone. Reggini sconfitti

Un test probante e un percorso di avvicinamento fondamentale in vista dell'avvio ufficiale del campionato di Serie A

19 Giugno 2026 - 09:07 | Comunicato

Si rivela un ostacolo decisamente troppo alto per i reggini il Lenergy Pisa BS, campione d’Italia in carica. Nella sfida valida per la Coppa Italia disputata sulla sabbia di Terracina, i toscani si impongono nettamente con un perentorio 9 a 2.

Non sono certamente queste le partite che la formazione calabrese deve vincere, data la caratura tecnica dell’avversario. A seguito di questa sconfitta negli ottavi, i ragazzi restano comunque in lizza per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto all’interno della competizione nazionale, con la soddisfazione delle reti firmate da Patea e Benavoli. Un test probante e un percorso di avvicinamento fondamentale in vista dell’avvio ufficiale del campionato di Serie A, che prenderà il via il prossimo 26 giugno a Lignano Sabbiadoro.

Le formazioni

LENERGY PISA BS: Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Chiky Ardil, Gneri, Luca Remedi, Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero, Alessandro Remedi. All. Marrucci.
BRANCALEONE: Daniele Galletta, Furferi, Tuscano, Giovanni Galletta, Simone Galletta, Rai, Bruno, Patea, Benavoli, Godano, De Luca. All. Nobile

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