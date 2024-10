Karate – Due Atlete della Fortitudo 1903 ad Istanbul. Incontro con il sindaco Falcomatà

Il Karate internazionale ritorna in scena dal 16 al 19 maggio p.v. presso l’Hotel Congress Center di Istanbul (Turchia) per la seconda tappa mondiale del circuito “Karate 1 Serie A”, valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Due Atlete reggine, Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, guidate dal Coach internazionale Riccardo Partinico si confronteranno con le più forti karateka del mondo per conquistare punti che potranno consentire loro di partecipare alla gara di qualificazione diretta in programma il 6 aprile 2020 a Parigi. Le due Atlete della SGS Fortitudo 1903 sono le uniche nella storia del Karate calabrese ad essere state incluse dalla WKF nella classifica Tokyo 2020.

Alessandra Benedetto ha una brillante carriera agonistica alle spalle: 12 partecipazioni a manifestazioni internazionali ufficiali WKF (Federazione Mondiale di Karate), 14 partecipazioni ai campionati italiani assoluti FIJLKAM, 8 medaglie vinte ai campionati italiani assoluti e altre 11 nei campionati italiani di classe, più volte campionessa italiana seniores, cintura nera 5° Dan, unica donna della Calabria con la qualifica di “Atleta Azzurra”. Rossella Zoccali, invece, dieci anni di meno, ha 2 partecipazioni internazionali e 6 partecipazioni ai campionati italiani assoluti.

Prima di partire per Istanbul le due Atlete della SGS Fortitudo 1903 sono state ricevute dal Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà per ricevere il conferimento della nomina di “Ambasciatrici dei Valori educativi dello Sport per le Atlete” proposta dal Governatore del Panathlon International Dott. Antonio Laganà e consegneranno una targa al Presidente della Federazione Turca di Karate, Esat Delihasan, durante la manifestazione Karate 1 Serie A.

“La qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo è un sogno, consideri –ha detto Alessandra Benedetto al Sindaco Falcomatà- che io la mattina insegno Scienze Motorie agli alunni della scuola di primo grado “Spanò Bolani” di Reggio Calabria, il pomeriggio insegno Karate ai giovani atleti della Fortitudo 1903 e, devo anche allenarmi per riuscire a competere con Atlete professioniste facenti parte dei Gruppi Sportivi Militari e delle Nazionali. Inoltre, i posti disponibili per Tokyo sono soltanto dieci per ciascuna delle tre categorie di peso olimpiche. Pertanto, la nostra più grande soddisfazione, la mia e di Rossella, è di essere presente a questi eventi mondiali e di dare il massimo per riuscire a rientrare tra le 100 atlete che potranno partecipare alla qualificazione diretta nella gara di Parigi”.