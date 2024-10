Karate serie A – Esordio vincente per la reggina Alessandra Benedetto

Esordio positivo di Alessandra Benedetto alla prima gara “Karate Serie A” dell’anno 2018 svolta lo scorso 9 febbraio a Guadalajara (Spagna). Tra cinque atlete tesserate con la FIJLKAM (unica federazione riconosciuta dal CIO) che rappresentavano l’Italia nella categoria kg.68, l’atleta reggina è stata l’unica a superare il primo turno di eliminazione vincendo con il punteggio di 3 a 1 contro l’atleta della nazionale austriaca Nina Vorderleitner (66° posto nel ranking mondiale). Alessandra Benedetto ha poi perso per 1 a 0 il combattimento successivo contro l’atleta della nazionale olandese Sherilyn Wold (28° posto nel ranking mondiale). La categoria 68 kg. è stata vinta dalla belga Luana Debatti, al secondo posto la danese katrine Pedersen e al terzo posto a pari merito la giapponese Mikuzi Kikuchi e la croata Ana Lenard. Le prossime tre gare “Karate Serie A”, valide per accumulare punti per tentare di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si disputeranno nelle sedi di Salisburgo (Austria), Santiago (Cile) e Shangai (Cina). L’atleta della SGS Fortitudo 1903, allenata dal Maestro Riccardo Partinico, si sta sottoponendo presso i Centri sportivi “Accademia del Karate” e “Pagoda” ad un programma intensivo di allenamenti atletici e specializzazione tecnica in vista del prossimo impegno agonistico previsto dall’ 1 al 4 marzo p.v. presso lo Sporthalle Alpenstrabe di Salisburgo (Austria).