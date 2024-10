Karate: medaglia d’oro per il reggino Giovanni Tramontana

Presso il Palazzetto della Sport nella città di Pianopoli (CZ), si è disputato il Campionato Regionale di Karate categoria Cadetti sia maschile sia femminile. Tra tutti i partecipanti, si è distinto il giovanissimo atleta Giovanni Tramontana (14 anni), frequentante il primo Liceo alla scuola “Scientifico Leonardo da Vinci” in Reggio Calabria, di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi, per essersi distinto a livello nazionale con il Tiro a Segno nella categoria carabina ad aria compressa ad una distanza di 10 metri.

Giovanni, fin dalla tenera età di cinque anni frequenta la palestra Karate Catona, posta in località Catona di Reggio Calabria, diretta egregiamente dal Maestro Giuseppe La Fauci. In questi anni, si è preparato con assiduità senza mai trascurare gli allenamenti, condotti direttamente dal Maestro Giuseppe La Fauci e dalla figlia Indra, che lo hanno portato a conseguire già la cintura nera I Dan. Il nostro atleta reggino, si è presentato alla competizione regionale dove erano presenti di tutte le associazioni dilettantistiche affiliate alla federazione Fijlkam che operano in Calabria, da San Mango Argentano, a Crotone, da Lamezia, a Catanzaro e finanche altre associazioni di Reggio Calabria, dove ha disputo degli incontri con tutti gli iscritti nella categoria di appartenenza Kumitè (-70 Kg), vincendo con ampio margine, ogni atleta contro il quale si è misurato, sbaragliando tutti i partecipanti e conquistato la meritata medaglia d’oro. Questo ottimo risultato, darà la possibilità al giovane campione regionale, di rappresentare la Calabria, ai prossimi campionati nazionali che si svolgeranno al Pala Pellicone in Ostia Lido (ROMA).