Kate Moss e Cara Delevingne per Burberry: due fashion icon nella campagna pubblicitaria della nuova fragranza.

di Federica Geria – Burberry, casa di moda Britannica fondata nel 1856, crea la nuova fragranza My Burberry, ispirata da ”un giardino di Londra dopo la pioggia”.Quali i volti in perfetta sintonia con la campagna se non quelli delle due modelle più iconiche del Regno Unito?Kate Moss e Cara Delevingne, top model e già fedeli muse Burberry, posano così per la prima volta insieme per il lancio del nuovo profumo femminile, una fragranza floreale che vanta l’eleganza britannica tipica del brand.Creato da Christopher Bailey, Chief Creative e Chief Executive Officer di Burberry, My Burberry “trae il nome dal modo in cui la gente chiama il proprio trench Burberry.”Il lancio é accompagnato da uno shooting in black & white, realizzato dall’obiettivo di uno dei più grandi fotografi di moda, Mario Testino.Dagli scatti emerge la complicità tra le due modelle, amiche e ora collaboratrici, che uniscono le loro forti personalità in un coinvolgente servizio fotografico.“Per me è stato fantastico lavorare con Kate, è stata la mia prima volta! Sebbene io la conoscessi già da un po’, non l’avevo mai vista al lavoro. Sul set è semplicemente incredibile, ancora più magnetica, veniva osservata da tutti.” (Cara per Vogue)Sguardi intensi, abbracci e risate sotto la pioggia, accompagnati dalla colonna sonora “I Put A Spell On You” di Jeff Beck e Joss Stone: si mostrano così le due top model nella nuova campagna pubblicitaria, coperte solo dal classico ed intramontabile trench coat Burberry.“Sono degli scatti semplici e naturali. Solo me, Cara e i nostri trench. Eravamo rilassate e divertite, è stata una giornata perfetta!” (Kate per Vogue)Una campagna tutta da scoprire grazie a Kate e Cara, a Mario Testino e alla sua capacità di “catturare la vera storia”, le emozioni spontanee e quotidiane attraverso scatti apparentemente semplici e casuali.In concomitanza con il rilascio sul mercato del profumo, il brand lancerà una capsule collection di My Burberry prêt-à-porter e accessori, una linea di cosmetici per viso, occhi, labbra e unghie, tutti ispirati al trench.”Ciò che amo di My Burberry è il fatto che sia senza tempo, una fragranza davvero naturale. Si può indossare in qualsiasi momento e ovunque.” (Kate per Vogue)“Il profumo che indosso deve soddisfare le mie emozioni. My Burberry è fresco, facile da indossare ed elegante.” (Cara per Vogue)Guarda il video della campagna pubblicitaria di My Burberry: https://www.youtube.com/watch?v=u1OwrDmO8mY