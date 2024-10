Kick Boxing: il giovane reggino Filippo Rosace al Criterium di Rimini (foto)

Grande soddisfazione per la società Dekaju Kombact

Si è svolto a Pizzo Calabro, il Campionato regionale di Kick Boxing FIKBMS, dove vi è stata una partecipazione di circa 250 atleti. Una fase preliminare dalla quale la Dekaju Kombact ha registrato la qualificazione all’Interregionale di Barletta degli atleti Filippo Rosace, classe 2005 e Antonino Marino del 2003. Rosace ha conquistato il primo posto nella categoria Cadetti cinture blu, marrone e nera peso 63 kg. Marino invece il secondo posto nella categoria Juniores cinture blu, marrone e nera peso 75 kg.

A Vibo Valentia, nei giorni scorsi, si è poi disputato il Campionato Interregionale Sud Italia, con il numero di partecipanti che è stato ancora più elevato con circa 450 atleti. La Dekaju Kombact in questa occasione è stata rappresentata da Rosace Filippo, Ficara Luca e Bonfiglio Luca. Il primo ha conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio insieme a Bonfiglio Luca, ma ovviamente in categorie diverse, mentre per Luca Ficara un buon secondo posto, sotto le direttive del maestro Demetrio Rosace e l’istruttore Robert Bogdan.

In virtù di questi risultati, Filippo Rosace, dopo la conquista dei primi posti in tutte le tappe, ha guadagnato l’accesso al Criterium di Rimini, manifestazione di Kick Boxing che consentirà ai primi quattro qualificati, la partecipazione ai Campionati Nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro dal 6 al 10 maggio.

Filippo Rosace è un giovane e promettente atleta che ha iniziato il suo percorso sportivo con il karate all’età di sette anni e solo qualche anno addietro ha intrapreso questa nuova avventura con la Kick Boxing, riuscendo a conquistare tutto quello che c’era da vincere con le cinture giallo, arancio e verde che, però, non gli consentiva quello che è stato invece l’accesso al Criterium. Adesso con il cambio di categoria la grande opportunità di mettere in evidenza le proprie doti anche a livello nazionale. Un grosso in bocca al lupo al giovane reggino, con la speranza che il suo percorso di crescita possa regalare nuove soddisfazioni.