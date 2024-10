Kickboxing: il giovane reggino Filippo Rosace ai Campionati Mondiali

Solo i migliori atleti di Kickboxing a Jesolo e tra questi anche il reggino Filippo Rosace, reduce dal successo ottenuto ai Campionati Italiani dove ha conquistato il titolo, guadagnando il gradino più alto del podio. L’atleta, tesserato con l’Asd Dekaju Kombat di Reggio Calabria, si appresta a disputare il Campionato Mondiale disciplina Kick Light in programma dal primo ottobre, una enorme soddisfazione per lui ed il suo staff, dopo aver guadagnato vittorie e medaglie nel corso della competizione italiana. CityNow ha intervistato il diciassettenne atleta reggino, qualche giorno prima della sua partenza.

Dopo il Campionato Italiano arriva il Mondiale…

“Nel luglio scorso ho ricevuto la convocazione ai collegiali di Vicenza che avrebbero dovuto definire la mia collocazione se in prima o seconda squadra e con grande soddisfazione dopo qualche allenamento lo staff tecnico della Nazionale ha deciso di inserirmi in prima. Arrivo da una bellissima esperienza vissuta a Jesolo dove sono riuscito a guadagnare il titolo diventando Campione Italiano e sempre a Jesolo disputerò la competizione mondiale Wako“.

Quali sono i tuoi obiettivi?

“Intanto questa è la mia prima esperienza in campo internazionale e quindi l’obiettivo primario è certamente quello di ben figurare, fermo restando che per me è già una grande soddisfazione avere raggiunto questo traguardo. Mi confronterò con i migliori atleti del panorama mondiale e quindi comunque vada sarà un successo, fermo restando che le ambizioni non mancano. L’unico neo rispetto alla gioia di poter essere in mezzo a tanti campioni, è quello del percorso effettuato, caratterizzato da diversi infortuni che ne hanno leggermente rallentato la mia preparazione, ma nonostante questo mi presenterò con la determinazione e la concentrazione giusta. Fatemi ringraziare per questo tutto il mio staff dal tecnico Robert Bogdan al nutrizionista il dott. Giuseppe Chindemi ed infine il mio manager Demetrio Rosace“.

Si avrà la possibilità di seguire in diretta gli incontri di Filippo Rosace attraverso il canale Instagram: asd_dekaju