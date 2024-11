Kitesurf mondiale. Presentato a Gizzeria il programma delle gare. Ai mondiali anche due atleti calabresi

Il naturale e meraviglioso scenario del tratto di costa che collega Gizzeria al golfo di Sant’Eufemia, in Calabria, dall’8 al 19 luglio prossimi, ospiterà il mondiale di kitesurf.

Il campionato iridato arriva a distanza di un anno da quello europeo che, da tre stagioni consecutive, si svolge proprio in questo pezzo di paradiso del Mar Tirreno. Un luogo, uno spot come dicono nel linguaggio tecnico gli atleti, molto apprezzato dai rider per le sue caratteristiche di vento e mare, che è riuscito a battere le concorrenti candidate di Abu Dhabi e San Francisco (Usa) nell’aggiudicarsi il prestigioso evento. L’articolato programma della manifestazione è stato presentato questa mattina nel parco balneare dell’ “Hang Loose Beach”, organizzatore locale del campionato mondiale. È nelle acque cristalline antistanti il parco che gli atleti, provenienti da ogni parte del mondo, si sfideranno nella formula “kite”, cioè una serie di regate, la stessa disciplina del kitesurf, selezionata per partecipare alle Olimpiadi del 2020.

Ma, quest’anno, l’appuntamento di Gizzeria registrerà lo svolgimento di una delle quattro tappe (la prima si è svolta in Messico, questa di Gizzeria è la seconda, poi si terrà la terza negli Stati Uniti, la quarta in Australia) di un altro campionato del mondo, quello di “Hydrofoil”, nello specifico il “Kite Foil Gold Cup”, una tavola ultramoderna che ripropone il concetto di scivolamento rialzato sull’acqua come quello dei catamarani usati nelle ultime edizioni dell’America’s Cup. Era in programma anche l’“Italian Kite Foil Cup” che, per ragioni tecniche è stato rimandato, gli atleti hanno chiesto alla Federazione di spostarlo ad altra per evitare di sovraccaricarsi troppo fisicamente, atteso l’impegno già gravoso del mondiale.

Tra i rider partecipanti anche due atleti calabresi. Si tratta di Antonio Ciliberto, 27 anni, di Crotone, e di Salvatore Pighini, 36, proveniente da Fuscaldo, in provincia di Cosenza. I due, seppure specialisti da più anni in questa disciplina, non hanno grosse pretese, però hanno deciso di confrontarsi ugualmente con i “mostri sacri” del genere. Si preannuncia, dunque, uno spettacolo senza precedenti, che sarà offerto dalla perfetta combinazione tra sport, accoglienza, organizzazione e divertimento, perché il parco balneare in questi dieci giorni si trasformerà in luogo dove si potrà trovare sport e spettacolo, di giorno e di notte. Anche quest’anno, come in quelli precedenti, si ripeterà l’ “Aloha surf and beach Party” e la spiaggia calabrese diventerà una spiaggia hawaiana. Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Mario Tursi Prato, sono stati presenti diversi ospiti tra cui Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria. “Un evento di questo spessore – ha detto il governatore – consentirà alla nostra regione di dimostrare la capacità di organizzazione e di accoglienza.

La Calabria è un luogo meraviglioso e nei giorni di gare migliaia di persone avranno la possibilità di godere delle nostre bellezze e saranno testimoni di una realtà che può soltanto crescere. E non dimentichiamoci – ha continuato Oliverio– dell’effetto economico che questo evento produrrà per le casse degli operatori turistici della zona, per questo è importante lavorare in sinergia per garantire ospitalità e servizi efficienti”. E a proposito di servizi, il neo sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro ha sottolineato come “eventi del genere non possono non avvalersi di una stretta collaborazione tra i sindaci dei comuni interessati dalla manifestazione. Per questo motivo abbiamo avviato da subito una collaborazione con il comune di Gizzeria, organizzando dei servizi di navetta che collegheranno il luogo dove si svolgeranno i campionati con i territori limitrofi. In particolare, giorno 13 luglio, per 60 turisti è stata organizzata una visita guidata per far conoscere le peculiarità del luogo. Saremo presenti qui sul posto con uno stand con la possibilità per i commercianti di esporre i propri prodotti. Uno dei nostri obiettivi – ha concluso Mascaro – è quello di avere eventi di questa importanza piùspesso”.

Dello stesso avviso anche Pietro Raso, sindaco di Gizzeria. “Stiamo lavorando affinché tutte le persone che in questi giorni ci faranno visita non debbano lamentarsi edè un compito oneroso. Tra i nostri progetti – ha contin uato Raso – c’è la rivalutazione di questa zona, e l’anno prossimo completeremo un’oasi naturalistica proprio in questa zona”. Soddisfazione anche per Fabio Colella, presidente regionale della Federazione Vela. Per Colella“Gizzeria, assieme a Reggio e Crotone, sono i tre centri nei quali vengono organizzati gli eventi più importanti. La nostra Federazione conta tantissimi iscritti e praticanti ed eventi del genere contribuiscono a farci migliorare sempre di più. Pensando al mare e a queste splendide location posso dire che a noi non ci manca proprio nulla”.

Luca Valentini, assieme a Carmelo Cammarisano, organizzatore locale dell’evento, ha espresso soddisfazione per essere riusciti a portare in Calabria il campionato iridato.“L’anno scorso – ha detto Valentini – si sono contate 50.000 presenze, e quest’anno ne prevediamo almeno il doppio”. Valentini ha anche detto di ambire a portare le fasi di qualificazioni alle Olimpiadi proprio a Gizzeria. L’appuntamento mondiale si fregia anche di un annullo filatelico che sarà attivo dal 9 luglio. Il timbro riproduce il disegno della Calabria sormontata da un atleta di kitesurf in azione con l’aquilone gonfiato dal vento e la sigla, hlb, dell’Hang Loose Beach.

I trofei saranno realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco. L’evento sportivo è stato reso possibile anche grazie al partenariato con Audi Zentrum Lamezia, Enel, Telecom, Ubi Banca, Coca Cola “Zero”, Dreher Lemon, Lyonness, Bartolini.