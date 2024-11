Kitesurf: presentato oggi il Campionato Europeo in programma in Calabria a Gizzeria (CZ), dal 24 al 27 luglio.

È stato presentato oggi l’ampio programma dell’European Freestyle and Kiteracing Championship, la manifestazione di Kitesurf che dal 24 al 27 luglio animerà il tratto di mare antistante il parco balneare l’Hang Loose Beach, a Gizzeria, nel cuore del golfo di Sant’Eufemia, in Calabria (Italy).Lo “spot” (così viene chiamato in gergo tecnico il luogo dove si svolgono le manifestazioni sportive di questo tipo, ndr) è considerato dagli specialisti del genere uno dei kite-zone più ricercati d’Europa, per via delle acque cristalline e per le costanti termiche che lo investono, rendendolo perfetto, condizioni che permettono ai kiters evoluzioni e velocità per tutto il corso della giornata.Più di 130 gli iscritti: atleti australiani, canadesi, colombiani, austriaci, polacchi, francesi, inglesi, tedeschi, brasiliani, turchi, spagnoli, croati, danesi, finlandesi, irlandesi, lituani, norvegesi, olandesi, portoghesi, russi, americani, svizzeri, uruguaiani e, naturalmente, italiani, si sfideranno per portare a casa il titolo europeo, pronti, dunque, a calzare la propria tavola e a far volare l’aquilone esibendosi in spettacolari evoluzioni, velocissime partenze e performances tecniche tra le boe.Il kitesurf annovera tantissimi estimatori anche in Calabria che di anno in anno aumentano. Gli organizzatori locali della manifestazione europea, Luca Valentini e Carmelo Cammarisano, si dicono soddisfatti per come questo sport, negli ultimi anni, sia cresciuto ed in particolare come lo “spot” dell’Hang Loose Beach per le sue caratteristiche sia diventato oramai un must. «Persone come loro – ha detto Wanda Ferro, commissario della Provincia di Catanzaro, ospite alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi, riferendosi ai due organizzatori locali – che sono innanzitutto degli appassionati devono essere stimolati a fare ancora meglio e a tal proposito occorre facilitare e sveltire le pratiche burocratiche per favorire gli imprenditori capaci come loro». L’European Freestyle and Kiteracing Championship è un evento importate non solo a livello sportivo ma anche dal punto di vista turistico, in una zona, quella della “Costa degli Ulivi”, che comprende appunto Gizzeria e il golfo di Sant’Eufemia. Cosi come confermato dal primo cittadino di Gizzeria, Pietro Raso, per il quale «ogni anno ci viene offerta una grossa opportunità di promozione del nostro territorio.Noi abbiamo bisogno di manifestazione di questo tipo per invogliare vacanzieri e turisti a visitare questo meraviglioso tratto di costa calabrese». Dello stesso parere il responsabile regionale di Legambiente, Andrea Dominianni, il quale ha elogiato l’intera zona, una vera perla per le sue peculiarità: mare e spiaggia da una parte, pineta e laghetti della Vota dall’altra. A proposito, poi, di atleti partecipanti, non è passata inosservata la presenza a Gizzeria della sedicenne Greta Menardo, nata e cresciuta a Lodi, vincitrice della medaglia di bronzo ai mondiali giovanili di specialità “freestyle”, in una flotta di 40 ragazzi di 20 nazionalità, svoltosi in Spagna nella prima settimana di luglio. Si tratta di una delle tante rivelazioni che quest’anno gareggeranno in questo europeo. Nelle quattro giornate di manifestazione gli atleti saranno impegnati in gare di “freestyle” e “courseracing”: la prima è la specialità che garantisce una molteplicità di variabili grazie alle prestazioni estreme; protagonista tra l’altro della maggior parte delle competizioni attuali. Il freestyle impegna i rider in salti, manovre ed evoluzioni dalle tecniche sempre più evolute, mentre la seconda specialità il “courseracing” rappresenta la nuova frontiera nel Kitesurf perché consiste nel disputare delle gare su distanze variabili, basandosi inoltre sulla velocità e la tecnica di regata.Lo sa bene Fabio Colella, presidente calabrese della Federazione italiana Vela, che ha ricordato a tutti presenti il prossimo 2016, anno in cui questa disciplina verrà introdotta per la prima volta alle Olimpiadi seppure come esercitazione. Tra gli altri ospiti, Mimmo Pratico, presidente del Coni regionale, il quale oltre a lodare l’iniziativa, si è complimentato per l’organizzazione degli anni precedenti e per come l’evento è stato pubblicizzato. Per la Regione Calabria erano presenti, il delegato alle politiche giovanili e allo sport, Ennio Morrone, e Giovanni Pandullo, dirigente degli uffici regionali preposti. Entrambi hanno affermato che la Regione Calabria segue con molta attenzione questo “fenomeno”, motivo di vanto ed orgoglio.A fare da corollario alla manifestazione sportiva, è prevista tutta una serie di appuntamenti, anche musicali, tra cui l’Aloha Party, il più grande happening in stile hawaiano, l’unico in Italia, che prende vita tutti gli anni sulla spiaggia di GizzeriaNEL FILE VIDEO, IN CODA interviste: Ennio Morrone, consigliere Regione Calabria con delega allo sport; Fabio Colella, presidente Fiv Calabria; Pietro Raso, sindaco di Gizzeria (Cz); Luca Valentini, organizzatore locale European Kitesurf Championship.