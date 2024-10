Il Kiwanis “Fata Morgana” di Villa San Giovanni contro il bullismo

Proseguono senza soste le attività di service e volontariato del Kiwanis Club “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni” presieduto da Ninni Messina e del club giovanile Key Club presieduto da Martina Atepi. Dopo l’attività di distribuzione dei buoni spesa alle famiglie indigenti con bambini, tra Natale scorso e le prime settimane del 2018, il club service ha sostenuto il progetto dell’ANGA con il presidente Giuseppe Barbaro dei giovani agricoltori di Confagricoltura, volto alla vendita dei calendari con le immagini dei prodotti tipici regionali ed il cui ricavato è stato destinato alla Parrocchia di Sant’Aurelio del quartiere periferico Arghillà di Reggio Calabria e all’Emporio della Solidarietà della frazione reggina di Cannavò. Continua oggi il progetto contro il bullismo e contro il cyber-bullismo intrapreso dal Kiwanis International – Distretto Italia San Marino già dal 2015 e dal chairman distrettuale Elio Garozzo.

Sabato 24 marzo 2018 presso il Centro salesiano giovanile “Don Bosco” di Villa San Giovanni a partire dalle 16,30 si terrà l’iniziativa “Sgonfia il bullo”. E’ prevista l’accoglienza deii bambini e delle famiglie per la tavola rotonda a tema, per il video forum a cura del Key Club sul recente film “Wonder” (2017) e per la successiva “Caccia la tesoro dell’Amicizia”.

Il tema della tavola rotonda sarà incentrato sul concetto dell’amicizia che può battere la prepotenza e quindi sconfiggere il fenomeno del bullismo, fenomeno sociale di dimensioni enormi e fino a poco tempo fa sottovalutato. Sono previsti gli interventi di Ninni Messina, presidente del Kiwanis Club “Fata Morgana – Città di Villa San Giovanni”, di Marta Creaco, psicologa dell’infanzia, di Maria Grazia Richichi, sindaco f.f della Città di Villa San Giovanni, di Francesco Garaffa Luogotenente governatore della Divisione 13 Calabria “Mediterranea” del Kiwanis. Martina Atepi e i soci del Key Club presenteranno il video forum e l’iniziativa a tema della Caccia al tesoro a squadre, improntata sulla riscoperta dei valori dell’amicizia, della solidarietà e del rispetto reciproco, della collaborazione di gruppo, strumenti etici contro gli atti di bullismo e contro i bulli “da sgonfiare”.

E ci si è già attivati presso le scuole superiori cittadine nel coinvolgere gli allievi nelle periodiche azioni di beneficenza collettive con lo scopo di “fare squadra” a favore dell’infanzia.. Dopo il consueto progetto annuale di raccolta fondi “Kiwi for Kiwanis” adesso l’impegno dei Club della Divisione e delle scolaresche si rivolge alla vendita delle uova pasquali nell’ambito del progetto di service nazionale “Un uovo per la vita”. Un progetto di service nato alcuni anni fa proprio a Reggio Calabria, che oggi vede coinvolti tutti i kiwaniani italiani e il cui ricavato andrà a favore di Kiwanis e Unicef per il programma del Kiwanis Europa “Happy Child”, finalizzato all’assistenza, accoglienza e inclusione dei numerosi bambini non accompagnati e a rischio che giungono con i migranti e i rifugiati e che necessitano sempre più di protezione dalla violenza e dallo sfruttamento.