Klaus Davi: ‘Appuntamento con assessore per sblocco fondi tratto Polsi-San Luca’

Importante annuncio del Massmediologo Klaus Davi, che intervenuto al TGCOM ha cosi esordito in merito alla questione della strada che da Polsi conduce a San Luca.

“Siamo riusciti ad avere l’appuntamento con l’Assessore Regionale Roberto Musumanno, per fare partire i venti milioni di euro per la strada che conduce dal Santuario di Polsi a San Luca. Lui aveva promesso tutto per maggio, adesso siamo a luglio, la stagione turistica è inoltrata e lui ancora ci deve dare l’appuntamento. Se la Calabria non funziona non è solo colpa della ‘Ndrangheta”