Klaus Davi e la foto con la svastica: ‘Venga rimossa da Facebook’

“Chiedo a Facebook di rimuovere immediatamente i post comparsi nella notte su Facebook, in cui vengo ritratto come nazista a favore della dittatura sanitaria con tanto di svastica su una mia foto”.

I profili contengono frasi pronunciate dal giornalista in alcune trasmissioni televisive come “Diritto e Rovescio” di Rete4, frasi con cui Davi difendeva le ragioni del vaccino e la necessità di contrastare l’aggressività e le minacce dei no-vax.

“Proprio in queste ora mi trovo in Calabria per un processo che mi vede come parte lesa per delle minacce da parte di un esponente della famiglia Tegano di Archi, e mi sono state segnalate queste pagine. Questi attacchi non sono accettabili, trattasi di vere e proprie calunnie”, chiosa Davi.