Klaus Davi a La7 invita gli italiani in Aspromonte: ‘Qui la qualità di vita migliore del mondo’

Ospite del programma televisivo La7 “L’aria che tira“, nella puntata dedicata alla tanto discussa campagna di promozione “Venere Influencer“, Klaus Davi ha offerto agli spettatori un bellissimo scorcio di Aspromonte. La bellissima montagna, attorno alla quale, non a caso, è nato uno dei Parchi nazionali più belli d’Italia, è stata raccontata, dal massmediologo che ha rivolto, infine, un invito a tutti gli italiani.

“Per documentare la qualità della vita italiana in Aspromonte ed in Sardegna sono venuti giornalisti da tutto il mondo. L’obiettivo? Capire cosa c’è di speciale in queste terre. Turismo, ambiente, diversità biologica, ecosostenibilità, tutte peculiarità che caratterizzano il Sud, ma che non pubblicizziamo. Potremmo attirare turisti in modo massiccio se solo si fosse pensato a promuovere meglio questa terra”.