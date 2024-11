Kutuzov su Inzaghi: ‘Alla Reggina non ha trovato un progetto serio’

Ex compagni di squadra, ma anche ex attaccante del Pisa, società che a breve annuncerà ufficialmente di avere affidato la conduzione tecnica della squadra a Pippo Inzaghi. Vitali Kutuzov si è espresso in maniera molto positiva riguardo le qualità di Superpippo, nell’intervista rilasciata al Quotidiano Sportivo e ripresa da TMW. Di seguito il passaggio sull’esperienza di Superpippo con la squadra amaranto: “…E’ stato anche molto sfortunato perché alla Reggina non ha trovato un progetto serio, mentre a Brescia non meritava di essere esonerato. A volte basta essere lanciati per far bene nel mondo del calcio, un pò come successe con Petrachi perché Pisa fu il suo trampolino di lancio per la carriera. Inzaghi invece è stato molto sfortunato. Da calciatore era il migliore attaccante del mondo, mentre da allenatore ha ancora potenzialità inespresse“.