L’ Anassilaos propone la lettura critica dell’opera prima di Paola Canale

Sabato 18 febbraio 2017 alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso, nell’ambito degli incontri con l’Autore la Sezione Poesia dell’Associazione Culturale Anassilaos propone la lettura critica dell’opera prima di Paola Canale “Fiori di vita/ Illustrazioni in poesia. Il lato silente della bellezza” edito da Città del Sole.”

A introdurre la manifestazione sarà la Responsabile Poesia di Anassilaos Porf.ssa Pina De Felice. Interverranno la prof.ssa Francesca Neri, critico letterario, e il Dott. Pasquale Romeo, psichiatra. Fiori di vita è un libro di poesie illustrato in cui è esaltata la bellezza delle terre della Fata Morgana nei suoi colori vibranti, nel suo patrimonio artistico-culturale della Magna Grecia, che hanno dato i natali all’autrice, con suggestivi scorci idilliaci che fanno da sfondo al suo mondo interiore, non così dissimile da quella dei tanti microcosmi che lo popolano, ai loro amori, le loro passioni, lo sdegno contro tutto ciò che è grottesco e volgare, al pathos che l’autrice rifiuta in ogni sua forma fino a giustificare il suicidio.

Di matrici panteistiche e ispirate alla cultura Irochese d’America questa commistione di liriche e didascalie fotografiche sono incentrate sulla sua filosofia di vita, sul volto femminile di Dio, sul sacro cerchio, sugli amori senza legami, sulla continua lotta di liberazione dalle tribolazioni, sulle sue esperienze di trascendenza da una società alienante e malata per guardare il mondo con gli occhi puri di un bambino. Questa poesia intende distinguersi per un ottimistico plutoniano approccio di godimento estetico sensoriale e immaginifico e per un rousseauiano rimpianto dello stato di natura.

L’Autrice, Paola Canale laureata in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Messina e specializzata presso la Sioi di Roma in Relazioni Internazionali è un’artista poliedrica, giovane scrittrice e poetessa, appassionata di sociologia e antropologia che l’hanno portata ad essere l’autrice dai due e-books (“Kindergaters: Burlesque in Canada” Amazon editions, e “Eternal feminine: a source of democracy. An insight on Iroquois culture” Amazon editions) in cui si centra l’attenzione sul narcisismo individualistico contemporaneo nei suoi pregi e difetti e si guarda utopisticamente al modello delle società tribali irochesi come sistemi di governo perfetti. Pittrice e grafica, è appassionata a tutto ciò che è moda, poesia e bellezza. E’ membro AISC – Associazione Italiana Studi Canadesi – scrittrice e dell’ ATI – Associazione Italiana Interpreti e Traduttori: lingua inglese e francese.