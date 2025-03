A Reggio in scena un grande classico di Goldoni: “L’Impresario delle Smirne”

Il prossimo appuntamento con le rassegne teatrali a cura del Centro Teatrale Meridionale e di Teatri calabresi associati, con la Direzione artistica di Domenico Pantano, vedrà in scena un grande classico del teatro italiano: “L’Impresario delle Smirne” di Carlo Goldoni.

La commedia, adattata e diretta da Carlo Emilio Lerici, sarà interpretata da Gigi Savoia e Francesca Bianco, con la produzione di Teatro Belli di Antonio Salines. Lo spettacolo sarà in scena:

Giovedì 27 marzo a Reggio Calabria , al Teatro Odeon , alle ore 21:00 .

a , al , alle ore . Venerdì 28 marzo a Palmi , al Teatro Comunale Manfroce , alle ore 21:00 .

a , al , alle ore . Sabato 29 marzo a Locri, all’Auditorium Palazzo della Cultura, alle ore 21:00.

Un adattamento innovativo della commedia di Goldoni

Questa versione di “L’Impresario delle Smirne”, diretta da Carlo Emilio Lerici, trasporta la vicenda nella prima metà del Novecento, prendendo spunto da un’altra celebre commedia di Goldoni, “Il Teatro Comico”.

Protagonisti dello spettacolo sono:

Gigi Savoia , attore napoletano noto per le sue collaborazioni con Eduardo De Filippo , Giorgio Albertazzi , Gigi Proietti e molti altri.

, attore napoletano noto per le sue collaborazioni con , , e molti altri. Francesca Bianco, che da quarant’anni è una delle protagoniste delle principali produzioni del Teatro Belli.

Accanto a loro, un cast di otto bravissimi attori della compagnia del Teatro Belli: Fabrizio Bordignon, Francesca Buttarazzi, Giuseppe Cattani, Alessandro Laprovitera, Paolo Perinelli, Alessandra Santilli, Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi.

La trama: un teatro in crisi e una compagnia in difficoltà

La vicenda si svolge nella prima metà del Novecento. In un teatro vuoto, il capocomico Orazio attende gli altri membri della compagnia per dare inizio alle prove di un nuovo spettacolo. Nonostante le difficoltà economiche e il rischio di chiusura, lo spettacolo deve andare avanti. Quando alcuni nuovi interpreti si uniscono alla compagnia, il cast è finalmente al completo, ma bisogna trovare i soldi per realizzare la produzione.

Il mercante turco, che vuole scritturare una compagnia per una tournée nelle Smirne (oggi Turchia), si trova a dover fare i conti con teatranti pettegoli, invadenti e assetati di danaro, con le primedonne che si sfidano a chi chiede di più, mettendo in fuga l’aspirante impresario.

Una conclusione sorprendente e divertente

In questa versione, lo sviluppo e la conclusione della vicenda non mancheranno di sorprendere e divertire il pubblico. Il grande classico di Goldoni, grazie alla regia di Carlo Emilio Lerici, si arricchisce di nuove sfumature e una prospettiva innovativa.

Supporto istituzionale e co-finanziamento

Gli appuntamenti si avvalgono del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri e della Città di Palmi, e sono co-finanziati con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.