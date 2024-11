“La Calabria e’ talento”, Rossana Fusto a Gizzeria e a Mileto

Parte domani sera dall’Anfiteatro di Gizzeria, nel centro storico della localita’ turistica del Tirreno calabrese, il progetto “La Calabria e’ talento”, ideato e diretto da Ruggero Pegna per l’Assessorato al Turismo della Regione Calabria. Alle 21.30 sul palco di Gizzeria l’apertura e’ affidata al concerto di Rossana Fusto accompagnata dalla sua band. L’indiscusso talento di Borgia sara’ sabato in Piazza Pio XII di Mileto per la seconda tappa del tour. Con “La Calabria e’ talento” l’Assessorato Regionale intende raggiungere un triplice obiettivo: valorizzare i talenti regionali, promuovere alcune delle principali localita’ turistiche della regione, offrire a cittadini e turisti delle opportunita’ di aggregazione e divertimento. I concerti sono ad ingresso libero. “Un grazie – dice Pegna – all’Assessorato al Turismo della Regione Calabria per aver un condiviso un progetto che accende i riflettori su giovani artisti di grande bravura, meritevoli di essere posti all’attenzione del grande pubblico. Rossana e’ uno splendido talento calabrese, grande voce ed energia. Peraltro il 31 agosto si sposa e questi due concerti saranno un’anticipazione della sua festa personale. Gli auguri per lei sono doppi!”.