La Fidapa RC celebra l’8 marzo con gli studenti dell’istituto ‘Alvaro Gebbione’

Siamo qui dice la Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia in questo istituto ..perché da qui siamo partiti attivando uno sportello di ascolto per tutti i ragazzi, oltre a celebrare questa giornata importante per le donne, con il progetto” Educare alla vita” e con l’attivazione di questo strumento importante dello sportello di ascolto vogliamo attenzionare a voi tutti quelli che sono i veri valori della vita.

In un mondo tecnologicamente avanzato ..ma arido di sentimenti in cui tutti sono contro tutti , dove si sparla con facilità , ci si odia con altrettanta facilità e si ama poco ..noi cerchiamo di mettere in evidenza invece l amore responsabile , a diffondere L a cultura del rispetto. Grazie a questo progetto voluto da noi in collaborazione con la Preside entra per la prima volta l’educazione sentimentale nelle scuole.

Elisa Mottola parla del successo dello sportello che nonostante le difficoltà iniziali perché la novità spaventa piano piano i ragazzi invece hanno cominciato a capire l’importanza di questo strumento di aiuto avvicinandosi sempre più e oggi tanti sono gli studenti che utilizzano lo sportello una sfida vinta.la Preside ovviamente ringrazia l’associazione per la grande opportunità data alla scuola con l’attivazione dello sportello e per aver messo a disposizione gratuitamente il personale competente Mary Chindemi, Valentina Romeo, Francesca Mesiano Federica Fiumara le psicologhe coordinate dalla Dott . Ssa Elisa Mottola. che tutti i martedì e giovedì sono presenti nello sportello per ascoltare ed aiutare i ragazzi nelle loro esigenze e nei disagi che incontrano nella quotidianità.

Hanno relazionato sui temi di educare alla vita la Dott. Ssa Antonella Vasta che ha parlato del fenomeno del bullismo sempre più imperante anche in rete facendo una accurata analisi che ha toccato diversi aspetti.

La prof. Ssa Maria Rosaria Alampi ha relazionato in maniera esaustiva e con grande passione sul ruolo fondamentale della famiglia oltre che della scuola per la crescita dei ragazzi.

La giornata si è aperta con il video musicale degli Stadio e Vasco Rossi TUTTI CONTRO TUTTI.

Video significativo che descrive la realtà attuale. Dalla quale dice Siviglia dobbiamo allontanarci sempre di più per costruire attraverso i valori del rispetto e dell’amore una società migliore.