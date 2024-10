La FIDAPA RC Morgana incontra la scrittrice Fausta Ivaldi

Si è svolta ieri pomeriggio presso il salone dei Convegni della Casa del mutilato di guerra di Reggio Calabria, la conversazione con la scrittrice Fausta Ivaldi, che ha presentato al numeroso pubblico presente la propria biografia dal titolo “Una vita esagerata”.

Personaggio eclettico, donna di grande cultura e modi gentili ma diretti, la Ivaldi ha ripercorso e condiviso episodi di questa sua vita straordinaria che l’ha portata dal Piemonte in giro per il mondo, tra Africa e America Latina, sempre vicino ai poveri ed ai bisognosi: a Reggio Calabria ha trovato la sua seconda cosa e ha deciso di dedicarsi a nuove sfide, portando conforto alle donne in carcere e cercando di sconfiggere la piaga della povertà e del degrado sociale di alcuni quartieri della nostra città. A condurre il pubblico tra le righe di questo racconto appassionato la lettura di alcuni passi tratti dal libro da parte dell’Avv. Fabio Violi, e gli interventi della consigliera della Fidapa Morgana Alessandra Mandalari, che ha sollecitato l’autrice a soffermarsi su episodi particolari e curiosi.

L’evento, promosso dalla Fidapa RC Morgana, presieduta dall’Avv. Tiziana Tiziano, si inserisce a pieno nel quadro dell’attività, costantemente svolta dalla Fidapa, di valorizzazione delle figure femminili e delle competenze e dei talenti che esse offrono al territorio e non a caso trova la sua naturale collocazione temporale proprio in prossimità del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.