La Fidapa Reggio Calabria Consegna Borsa di studio

Lunedì 29 maggio 2017 alle ore 17.30 presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico Fermi, la Fidapa sezione di Reggio Calabria Presieduta da Bruna Siviglia per il “PROGETTO EDUCARE ALLA VITA”, che ha visto coinvolte tante scuole della città, consegnerà ad un’alunna dell’istituto scolastico comprensivo Alvaro Gebbione diretto dalla Preside Margherita Nucera, una borsa di studio per sostenere il nuovo percorso scolastico a chi a più bisogno.

Bruna Siviglia, Presidente della Fidapa Reggina, ringrazia tutto lo staf di psicologhe (Mary Chindemi, Francesca Mesiano, Valentina Romeo, Maria Marra, Federica Fiumana) coordinate dalla Dott.ssa Elisa Mottola che si sono spese gratuitamente per il Progetto voluto dalla “Fidapa RC Educare alla Vita” che ha visto attivo uno sportello di ascolto gratuito per tutti gli studenti dell istituto Alvaro Gebbione portando l’educazione sentimentale per la prima volta tra i banchi di scuola al fine di contrastare ogni fenomeno di violenza sulle donne e sui minori.

Lo sportello di ascolto gratuito è stato attivo due volte a settimana dove gli studenti hanno potuto confrontarsi nell’anonimato con le psicologhe su i disagi e le difficoltà che quotidianamente vivono.

Grazie di cuore anche alla Preside Margherita Nucera per la fattiva collaborazione che ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Fidapa RC