La Fidapa a sostegno delle donne contro i matrimoni precoci

Si è svolta presso il palazzo della Provincia un’importante iniziativa volta alla sensibilizzazione contro i matrimoni precoci “Child Marriage-Spose Bambine” il titolo della Conferenza promossa dalla Fidapa Reggina.

Illustri ospiti a parlare di un “tema così delicato ed importante, una grave violazione dei diritti umani”come afferma la presidente della Fidapa Rc Bruna Siviglia, “siamo qui oggi per informare maggiormente su quali siano le motivazioni che spingono ad unioni che negano la fanciullezza a tante bambine e soprattutto a trovare insieme azioni volte ad arginare tale fenomeno.”

La Past Presidente Gius Seidita Responsabile Nazionale della campagna Contro i matrimoni precoci si sofferma sulle cause scatenanti : povertà , mancanza di istruzione tra le principali motivazioni che portano al matrimonio precoce nel mondo. La Dott. Ssa Elisa Mottola prosegue sui danni psicologi che le bambine sono costrette a subire.

“Molte bambine – dice – si ritrovano madri a l’età di 12 anni, quando invece dovrebbero vivere la loro adolescenza fatta di svago , di istruzione e socializzazione.”

La Dott.ssa Maria Chindemi mette in evidenza le problematiche derivanti da queste unioni: depressione, disturbo dell’adattamento, suicidio e perdita dell’identità psicofisica.

Presente anche l’assessore Eduardo Lamberti Castronuovo che ribadisce l’importanza di “impegnarsi per arginare questo fenomeno che non appartiene solo a i paesi più arretrati e che si può contrastare soltanto attraverso la cultura che ci da la possibilità di scegliere e di decidere.”

Bruna Siviglia afferma ancora che “nonostante il diritto internazionale lo viete e siano, dunque,illegali i matrimoni precoci in alcune zone, sopratutto rurali, la legge non viene rispettata.

Occorre dunque sensibilizzare in maniera forte l’opinione pubblica affinché non vengano violati quei diritti che tutti i bambini dovrebbero avere.”