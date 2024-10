La Fidelitas regala i panettoni e lo spumante ad una casa famiglia di Corigliano

“In questo particolare giorno, e non solo, bisogna provvedere verso chi è meno fortunato di noi e stare, soprattutto, al loro fianco per far sentire il bello del calore umano”.

Con queste parole il Presidente della Fidelitas , l’avvocato Giuseppe Vena, unitamente ad una delegazione di soci si è recata a donare i panettoni e lo spumante presso una casa famiglia di Corigliano Calabro che ospita una moltitudine di bambini.

L’avvocato Giuseppe Vena ed i soci hanno ringraziato i bambini ed il personale responsabile per la calorosa accoglienza. A conclusione dell’evento, l’avvocato Vena ha affermato : “quest’anno, facendo un bel numero di buone azioni, abbiamo avvertito maggiormente il messaggio cristiano del Natale”.