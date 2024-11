La Fondazione “Benedetta è la vita” ricorda Benedetta con una serata di spettacolo al Cineteatro Odeon

La Fondazione “Benedetta è la vita” , come ogni anno, ha riunito tutti i suoi amici a partecipare, in occasione del compleanno di Benedetta, a una serata di spettacolo e musica.Il 18 Settembre è stata allestita, presso il Cine-Teatro Odeon, con inizio alle ore 20,30, una serata di musica, acrobazie, defilé di gioielli e.. tanto altro ancora.Durante lo spettacolo si è svolta l’esibizione della compagnia di danza acrobatica “Evolution Dance” e la sfilata delle nuove creazioni de maestro orafo calabrese Gerardo Sacco.Una serata ricca di emozioni, per ricordare Benedetta, tra note, musica e ballo.