La Futura di scena a Corigliano per la seconda di ritorno

Sarà il palasport di Corigliano, che fino allo scorso anno ospitava la serie A, il teatro della gara di sabato alle ore 16.00. Un Corigliano rinforzato dall’arrivo di tre nuovi calcettisti italo brasiliani che hanno il compito di far risalire in classifica la loro squadra. Di contro la Futura rimaneggiata che, di sicuro, cercherà di vendere cara la pelle dopo la sconfitta interna subita nel girone di andata.

Certamente le assenze di Gil, Votano e Simone Martino peseranno per la squadra reggina nell’economia della partita.

A loro si aggiunge l’assenza del giovane Pannuti per influenza ed un leggero infortunio, nella rifinitura, di Calabrese.

Futura quindi molto rimaneggiata ma potrebbe essere l’occasione giusta per chi ha giocato di meno di dimostrare il proprio valore mettendo in campo il massimo impegno e la massima attenzione. Mister Mardente comunque non vuole sentire parlare di assenti. Non ci possono essere alibi perché a questo punto ogni partita diventa fondamentale.

Ex della gara Tonino Martino che a Corigliano ha vissuto tre stagioni importanti prima di arrivare alla Futura.