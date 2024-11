La giovane Lifestyle blogger Chiara Biasi: ‘Se vuoi cambiare qualcosa, cambia il tuo atteggiamento. Insisti, persisti, raggiungi e conquisti!’

di Federica Geria – Nata a Pordenone nel 1990, Chiara Biasi si definisce una ragazza “passionale, onnivora e curiosa”.Giovane Lifestyle blogger “innamorata dell’amore”, ci racconta la sua vita e le sue passioni, attraverso foto e post.“Ho il coraggio di essere me stessa: sono libera.” Acclamata e criticata da tanti, non rinuncia mai alla propria identità , cercando di essere più vera e schietta possibile. La spontaneità e la semplicità che le appartengono hanno conquistato ilcuore di molte ragazze e ragazzi, che la seguono sui diversi social networks, dove vanta numeri record: circa 466.000 followers su Instagram, 56.000 su Twitter, e 130.000 su Facebook.Amante dell’arte e della moda, cerca di trasmettere attraverso i suoi outfits la propria personalità. Uno stile studiato, ma semplice , in cui tutte possano rispecchiarsi: casual, comodo e accattivante.Sotto i vestiti, i suoi venti particolarissimi tatuaggi, a cui affida significati importanti e che rendono il suo corpo “un libro misterioso che in pochi sanno leggere”. Dietro il look di Chiara,molto spesso total black, vi è l’anima fragile ma determinata di una ragazza di 23 anni, che combatte con tenacia e caparbietà per raggiunge i propri obiettivi.“Solo nel dizionario la parola ‘successo’ viene prima della parola ‘sudore’. Non si otterrà mai ciò che si desidera fortemente senza fatica , quindi scegli cosa vuoi davvero nella vita e lotta per esso.”Ricercata per la sua bellezza estetica e per le sue capacità professionali, viene scelta come testimonial per AnarChic e Rockmantic di Patrizia Pepe e per il marchio Northland, posando così per diversi shooting fotografici e video pubblicitari.Insieme a Kyme, crea una linea di occhiali da sole con lenti a specchio in limited edition. Tra i suoi tanti successi, uno dei più notevoli è la collaborazione con Bikini Lovers: “ è una linea di beachwear giovane per chi ama distinguersi, per chi vuole viversi il mare con uno stile unico e tutto made in Italy.”Chiara, ideatrice e modella della linea di costumi, lancia la sua capsula collection per l’estate 2014. Forme minimal ma dalle fantasie particolari e rifinite: farfalle, margherite, fenicotteri, pappagalli, zebre, girasoli e tanto altro.Bikini colorati, moderni e fuori dagli schemi, ricercatissimi dalle ragazze e indossati da molte star del fashion system.Per chi non rinuncia alla moda nemmeno in spiaggia su www.bikinilovers.it trova tantissime proposte, molte delle quali già sold-out!Con le parole di Chiara: se hai una passione coltivala, inizia a farlo come se fosse un gioco…poi come va, va!In una societá dominata dalla crisi economica, dove le occasioni lavorative sono sempre più scarse e i giovani troppo spesso demotivati, è poi così sbagliato seguire le proprie passioni per “crearsi” un lavoro, sfruttando le opportunità cheil mondo del web offre, in egual modo , ad ognuno di noi?“Il tuo atteggiamento determina tutto: se vuoi cambiare qualcosa, cambia il tuo atteggiamento. Insisti, persisti, raggiungi e conquisti!”VISITA ADESSO IL BLOG DI CHIARA