La Golem Palmi è pronta a tornare in campo oggi

La Golem Palmi all’esame Filottrano. La compagine calabrese è pronta a tornare in campo oggi alle 18 presso la Palestra provinciale “Mimmo Surace” di Palmi. Una partita tanto importante quanto delicata per la Golem Palmi che è reduce dalla sconfitta patita nel derby contro il Soverato, nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso.

«Col Soverato siamo partiti bene ma poi ci siamo persi per strada» sono le parole del presidente della Golem Palmi, Massimo Salvago. «Il primo set abbiamo dominato poi le cose hanno cominciato a girare male e abbiamo perso. Posso dire che sono tante le cose che non hanno funzionato nel corso del secondo, terzo e quarto set. Dobbiamo fare tesoro di quegli errori e non ripeterli più a partire dal prossimo delicato incontro casalingo contro la Lardini Filottrano. Va detto che Soverato è una squadra molto forte, se deve esserci rimpianto questo c’è per la partita persa in casa contro Caserta».

La sfida con la Lardini Filottrano

Non sarà partita facile quella di oggi con le marchigiane del Filottrano che arrivano a Palmi forti del successo conquistato mercoledì scorso contro la Beng Rovigo, che ha contribuito a rilanciare in classifica le ragazze guidate da Andrea Pistola. Una vittoria che ha restituito forza e morale alle marchigiane che arriveranno a Palmi con la voglia di dare continuità ai risultati positivi. La Golem Palmi si presenta a questo incontro, valevole per la settima giornata del campionato di serie A2, con sei punti in classifica, distaccata di due lunghezze dalle avversarie di domenica.

«L’avvio di stagione – ha proseguito Salvago – è stato difficile, l’avevamo messo in conto anche in considerazione della nostra prima esperienza a questi livelli. Non è facile perché ci stiamo misurando con un realtà nuova per noi, però dobbiamo essere bravi ad arrivare ad un livello ed una determinazioni tali che ci diano la possibilità di recitare il ruolo che ci spetta. La squadra c’è e può interpretare il giusto ruolo in questo torneo. Sarà una bella partita, sicuramente difficile, ma scenderemo in campo per vincere. Dobbiamo conquistare punti importanti. Siamo in casa e non dobbiamo sbagliare».

La designazione arbitrale

Ad arbitrare il match di oggi tra Golem Software Palmi e Lardini Filottrano, la Lega nazionale volley femminile ha designati gli arbitri Talento e Secchione.