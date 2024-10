La ‘Guida Arcobaleno’ per la prima volta in Calabria

Catanzaro: sabato 22 giugno sarà presentata presso i locali del centro polivalente per i giovani – Caffè delle arti in via Fontana Vecchia, l’ormai famosa “Guida Arcobaleno”: un quick reference book che prende forma dalle interviste a gruppi di giovani LGBT+ ed a psicologi e psicoterapeuti che seguono persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender, queer e intersessuali nel loro percorso di crescita personale.

150 domande che esplorano i principali dubbi su affettività, sessualità, accettazione, contesti sociali, relazionali ed educativi.

60 esperti e testimonial, noti a livello locale e nazionale per le loro competenze o per il loro impegno sul campo che rispondono alle domande con approfondimenti e condivisione di esperienze.

“Guida Arcobaleno – Tutto ciò che devi sapere sul mondo LGBT+” è nata dalle idee degli psicologi Bernardo Paoli, Marzia Cikada e Alice Ghisoni con il contributo creativo di Derek Lomasto.

Si tratta di uno strumento rivolto ai professionisti della salute (e non solo), facilmente fruibile da chiunque: genitori, insegnanti, educatori, giovani e meno giovani, professionisti. Un libro per “colorare il mondo”, per studiare, per chiarire, per approfondire, perché più si conosce, più si è liberi!

Il libro sarà presentato per la prima volta in Calabria da chi ne ha curato la supervisione scientifica:

Paola Biondi – Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt; International Affiliate Member dell’American Psychological Association e dell’Australian Psychological Society, all’interno delle quali segue, tra gli altri, i lavori delle Division: “Society for the Psychological Study of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Issues” e “Gay and Lesbian Psychology”; componente del direttivo della SIPSIS – Società Italiana di Psicoterapia per lo Studio delle Identità Sessuali dal 2013; tra le fondatrici di AltraPsicologia (la più grande associazione di categoria degli psicologi in Italia) e Responsabile dell’Area LGBT dell’associazione; dal 2014 Consigliera e Segretaria dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e dal 2017 Consigliera di Indirizzo Generale di ENPAP.

L’evento rientra tra le attività di AltraPsicologia Calabria, gruppo presente da oltre un anno nella nostra regione e che conta numerosi iscritti sempre più impegnati nella promozione della psicologia, nell’informazione ai colleghi e nella tutela della professione.

Diverse le realtà associative e istituzionali del territorio che hanno deciso di prendere parte all’incontro e che animeranno una tavola rotonda ricca di interventi moderata da Umberto Rotundo – Referente AltraPsicologia Catanzaro:

Angela Robbe – Assessore al Lavoro, Welfare e Politiche Sociali della Regione Calabria

Lucio Dattola – Componente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Michela Calabrò – Presidente Arcigay I Due Mari Reggio Calabria

Lavinia Durantini – Presidente EOS Arcigay Cosenza

Mirella Giuffrè – Presidente A.GE.DO. Reggio Calabria

Claudio Falbo – Responsabile Sportello My Identity Catanzaro

Santo Cambareri – Coordinatore AltraPsicologia Calabria

Un momento di approfondimento sulle tematiche LGBT aperto alla società civile; un’occasione per fare il punto della situazione sui diritti di chi desidera vivere la propria sessualità e la propria affettività in piena libertà; un’opportunità importante per ribadire la posizione chiara degli psicologi e di tutti i professionisti della salute: dalla parte della scienza, dalla parte della conoscenza, contro ogni forma di discriminazione.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno a Catanzaro ore 9:30, presso il Centro Polivalente “Caffè delle Arti” di Via Fontana Vecchia. Sarà possibile richiedere l’attestato di partecipazione all’evento compilando il modulo di iscrizione al seguente link: http://bit.ly/arcobalenocz