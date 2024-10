La kermesse musicale “Reggio in Jazz” arriva alla 10ᵃ edizione

Reggio in Jazz spegne dieci candeline: auguri!

…Per la sua decima edizione, la kermesse musicale promossa dall’associazione Naima punta forte sul migliore jazz italiano, col magico sax di Gianfranco Menzella e il suo quartetto (innervato dal trombettista di fama internazionale Andrea Tofanelli), l’elaborazione tango-jazz dei Sertango, il brio di Francesco Scaramozzino, la tecnica e il cuore del celebrato sassofonista Claudio Fasoli (proclamato “Miglior jazzista italiano” nel Top Jazz 2017) e il suo Samadhi Quintet…