La Myenergy Viola travolge Monopoli: impresa play-off a un passo

La Myenergy Viola gioca una delle migliori prestazioni quest’anno per intensità e concentrazione, sbanca Monopoli e agguanta momentaneamente il sesto posto (grazie alla classifica avulsa): il sogno play-off resta più vivo che mai.

Una partita dai ritmi elevatissimi e interpretata dai neroarancio in maniera quasi perfetta: difesa asfissiante e a uomo (con una breve parentesi a zona nell’ultima frazione, ma abbandonata subito da coach Cigarini) per 40 minuti, percentuali al tiro elevate (48% da tre e 78% ai liberi) frutto di buona circolazione e transizioni veloci in fase di possesso, e l’ottimo lavoro sotto canestro di Cessel e compagni a blindare l’area piccola e soppiantare i monopolitani alla voce rimbalzi (46 contro 27).

La Viola non ha insomma dato tregua alla squadra di casa apparsa imprecisa e incapace di contrastare lo strapotere fisico dei reggini. Solo la prima frazione di gioco ha visto un sostanziale equilibrio grazie alla mano ispirata di Di Giuliomaria e del solito Vanni Laquintana, capitano indomito e migliore dei suoi anche stasera. Ma la Viola ha risposto colpo su colpo con un ritrovato capitan Binelli ed il reparto lunghi con un Cessel in formato play-off.

È nel secondo e terzo quarto che i neroarancio scavano il solco. Coach Cigarini, privo di Maksimovic alla regia, butta nella mischia Russo a dar manforte e qualche minuto di riposo ad Omar Seck, unico portatore di palla rimasto a disposizione. Tyrtyshnyk è in fase di grazia, Aguzzoli colpisce nei momenti cruciali e capitan Binelli sulla sirena del terzo quarto segna una bomba dagli spogliatoi che regala alla Viola il momentaneo +20.

Coach Paternoster striglia i suoi e i risultati si vedono sin dall’inizio dell’ultima frazione: parziale di 5 a 0 e coach Cigarini è costretto a chiamare time-out. I pugliesi adesso marcano a uomo e vanno a prendere gli avversari sin dalla rimessa dal fondo. Seck viene raddoppiato ed è in difficoltà, la Viola quasi non riesce ad oltrepassare la propria metà campo, i padroni di casa recuperano palloni su palloni, dimezzano lo svantaggio e si rifanno sotto.

Si sfiora ancora lo psicodramma dell’ennesima rimonta subita? Non questa volta, i neroarancio restano concentrati e freddi fino in fondo, Aguzzoli segna due bombe che tagliano le gambe e le speranze del Monopoli che cade così tra le mura amiche e compromette il suo cammino verso la fase successiva.

Tra i padroni di casa della White Wise Monopoli molto bene il solito Laquintana, tenuto a bada per tre quarti di gara dalla difesa neroarancio, nell’ultimo cerca quasi da solo la rimonta, ma i suoi 28 punti non bastano ad impensierire la Viola. Bene anche Merlo, in doppia cifra con 14 punti, mentre deludono i tifosi di casa le prestazioni poche incisive di Tommasini e Bini su tutti.

Per i neroarancio 5 giocatori in doppia cifra, a dimostrazione della prova corale messa in campo stasera dai ragazzi di coach Cigarini. Prova monumentale per l’ucraino Tyrtyshnyk, con 27 punti e 31 di valutazione l’mvp della gara. Doppia doppia per Giovanni Cessel: 10 punti e 11 rimbalzi, tanta qualità e sostanza per il giovane centro che cresce partita dopo partita. Costante e decisivo il capitano Binelli, ritrovato nella fase a orologio grazie ad un vecchio infortunio messo finalmente alle spalle, che segna sul tabellino personale 14 punti e 5 rimbalzi. E come sempre importantissimo il contributo dei vari Aguzzoli (13 punti e 7 rimbalzi) mortifero nei momenti cruciali, e del sesto uomo Simonetti (11 punti e 7 rimbalzi).

Ora il meritatissimo riposo e poi testa all’ultima e decisiva gara di questi emozionanti (e discussi) Play-In Gold. Si gioca al Palacalafiore contro la Power Basket Salerno, una vittoria vorrebbe dire play-off e il pubblico di Reggio è chiamato ancora una volta all’appello.