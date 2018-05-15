La Nazionale Italiana di Volley incontra le istituzioni
Cerimonia di benvenuto agli azzurri a Palazzo Alvaro, in attesa dell'amichevole con l'Australia in programma il 18 maggio al PalaCalafiore
15 Maggio 2018 - 11:01 | di Redazione
Mercoledì 16 maggio, alle ore 11 e 30, Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, riceverà a Palazzo Alvaro la Nazionale Italiana di Pallavolo.
Una cerimonia ufficiale per dare il benvenuto agli atleti azzurri in occasione dell’amichevole contro l’Australia, che si terrà il 18 maggio al PalaCalafiore.
La presenza della Nazionale in riva allo Stretto, fortemente voluta dal Sindaco Falcomatà, che ha esternato questo invito in occasione dell’incontro con il Presidente Federale Bruno Cattaneo, diventa occasione per tutto il territorio di assistere ad una competizione sportiva d’altissimo livello.
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