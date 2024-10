La pallavolista reggina Vittoria Repice ‘vola alto’. Promossa in A1

Un sogno nuovamente realizzato. La pallavolista reggina Vittoria Repice si è guadagnata la promozione in serie A1 di volley femminile. La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta infatti ha battuto 3-1 la Zambelli Orvieto nella decisiva Gara-3 di Finale dei Play Off Promozione conquistando la promozione in A1, riportando la Campania nell’Olimpo del volley quasi 15 anni dopo l’ultima apparizione di Arzano, nel 2006.

LEGGI ANCHE

Per Vittoria Repice si tratta di un ritorno (meritato) nel massimo campionato. La pallavolista reggina infatti, con la maglia de ‘Bisonti Firenze’ aveva già militato in A1.

LEGGI ANCHE

Da circa dieci anni ‘obbligata’ ad allontanarsi da Reggio Calabria per questioni professionali, Vittoria Repice ha mantenuto un legame intenso con la propria terra: “Ho Reggio nel cuore, idealmente non riesco a staccarmici. Fortunatamente riesco a trascorrere il periodo estivo a casa, riscoprire odori e sapori che fanno parte di me. Puoi viaggiare quanto vuoi, ma alla fine niente ti conquista come la città dove sei nata e cresciuta”, raccontava ai nostri microfoni in un’intervista risalente al maggio del 2016.